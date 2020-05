Globo vai passar Corinthians x Chelsea na final do Mundial de Clubes 2012: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol ao vivo, Globo confirma retransmissão do título mundial do Corinthians no domingo (17)

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírus, a TV Globo, após exibir no último domingo a conquista do ouro Pan-Americano de 2007 pela seleção brasileira feminina por 5 a 0 sobre os , já decidiu a próxima lembrança que será transmitida para os torcedores.

O duelo escolhido foi a histórica final do de 2012, quando o venceu o , por 1 a 0, em Yokohama, no .

Desta forma, o torcedor poderá reviver o momento no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida:

QUANDO É?

JOGO Corinthians 1 x 0 Chelsea DATA DO JOGO 16 de dezembro de 2012 DATA DA REPRISE Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Estádio de Yokohama - Yokohama, JAP HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

O duelo terá a transmissão da reprise na TV Globo, na TV aberta, com narração e comentários originais.

SOBRE A FINAL DO MUNDIAL



Foto: Getty Images

O sofreu, mas saiu vencedor do confronto contra os ingleses, que também vinham de seu primeiro título continental. Com gol isolado de Guerrero e milagres de Cássio, os brasileiros levaram a melhor e venceram o Mundial de Clubes, com direito a "invasão corintiana" em Tóquio.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Corinthians: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio ; Ralf e Paulinho; Jorge Henrique, Danilo e Emerson (Wallace); Guerrero (Martínez).

Técnico: Tite

Escalação do Chelsea: Cech; Ivanovic (Azpilicueta), Cahill, David Luiz e Ashley Cole; Ramires e Lampard; Moses (Oscar), Juan Mata e Hazard (Marin); Fernando Torres.

Técnico: Rafa Benítez

AS CAMPANHAS DE CORINTHIANS E CHELSEA

Os dois times já entraram nas semifinais, conforme determina o regulamento da FIFA a respeito dos campeões da Libertadores da América e da .

O Corinthians bateu o Al-Ahly, do , por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero.

Já o Chelsea venceu o , do , por 3 a 1, com gols de Mata, Torres e Chávez (gol contra) para os ingleses, e de De Nigris para os mexicanos.