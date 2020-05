Globo vai passar Atlético-MG x Olimpia pela final da Libertadores de 2013: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol, emissora confirma retransmissão do jogo em que o clube mineiro conquistou as Américas

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus , a TV Globo decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. E a partir de 17 de maio, finais históricas de clubes brasileiros serão transmitidas uma outra vez. No próximo domingo (17), os torcedores do poderão relembrar a épica conquista da Libertadores de 2013, contra o .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 2 (4) x (3) 0 Olimpia DATA Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta.

SOBRE A FINAL DA LIBERTADORES 2019



Foto: Getty Images

Em julho de 2013, o torcedor do Galo finalmente conquistou sua primeira Libertadores. Depois de ter saído derrotado no por 2 a 0, o Atlético-MG, no Mineirão, fez valer sua força, reverteu o placar com gols de Jô e Leonardo Silva e levou a partida para os pênaltis.

Na decisão por penalidades máximas, Miranda e Giménez perderam suas cobranças, quatro atletas do Galo marcaram as suas e o time saiu campeão da maior competição de clubes da América.

A conquista veio com os seguintes resultados: 14 jogos, nove vitórias, dois empates e três derrotas.

O TÉCNICO DO PENTA



Foto: Getty Images

Cuca finalmente tirou a "zica" que marcava sua carreira: em seu terceiro ano no comando do Galo, levou o time, que apresentava um grande futebol, ao título da da América.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Atlético-MG: Victor; Michel (Alecsandro, aos 72'), Leonardo Silva, Réver e Júnior César; Pierre (Rosinei, aos 46'), Josué e Ronaldinho Gaúcho; Bernard, Diego Tardelli (Guilherme, aos 80') e Jô. Técnico: Cuca

Escalação do Olimpia: Martín Silva; Mazacotte, Miranda, Manzur e Candia; Benítez, Pittoni, Aranda e Alejandro Silva (Giménez, aos 71'); Salgueiro (Báez, aos 83') e Bareiro (Ferreyra, aos '46). Técnico: Éver Hugo Almeida.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG

RODADA JOGO GOLS 1ª Atlético-MG 2 x 1 Réver e Jô; Aloísio 2ª de Sarandí 2 x 5 Atlético-MG Furch e Aguirre; Bernard (3), Diego Tardelli e Jô 3ª Atlético-MG 2 x 1 Jô e Ronaldinho; 4ª The Strongest 1 x 2 Atlético-MG Figueroa; Diego Tardelli e Méndez (contra) 5ª Atlético-MG 5 x 2 Arsenal de Sarandí Diego Tardelli, Ronaldinho (2), Luan e Alecsandro; Braghieri e Benedetto 6ª São Paulo 2 x 0 Atlético-MG Rogério Ceni e Ademílson; - Oitavas de final São Paulo 1 x 2 Atlético-MG Jadson; Ronaldinho e Diego Tardelli Oitavas de final Atlético-MG 4 x 1 São Paulo Jô (3) e Diego Tardelli; Luís Fabiano Quartas de final 2 x 2 Atlético-MG Riascos e Fidel Tenório; Diego Tardelli e Luan Quartas de final Atlético-MG 1 x 1 Tijuana Réver; Riascos Semifinal Newell's Old Boys 2 x 0 Atlético-MG Maxi Rodríguez e Scocco; - Semifinal Atlético-MG 2 (3) x (2) 0 Newell's Old Boys Bernard e Guilherme; - Final Olimpia 2 x 0 Atlético-MG Alejandro Silva e Pittoni; - Final Atlético-MG 2 (4) x (3) 0 Olimpia Jô e Leonardo Silva; -

A CAMPANHA DO OLIMPIA