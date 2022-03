Globo-RN x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Globo-RN e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (3), na Arena das Dunas, em Natal, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Globo-RN x Internacional DATA Quinta-feira, 3 de março de 2022 LOCAL Arena das Dunas - Natal, RN HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (3), na Arena das Dunas.

MAIS INFORMAÇÕES

Atual campeão potiguar, o Globo garantiu a classificação para a Copa do Brasil, mas vai precisar vencer o Internacional para avançar na competição nacional, enquanto o Colorado tem a vantagem do empate. Na próxima fase quem vencer terá como o adversário o Brasiliense, que empatou em 2 a 2 com o Humaitá, do Acre.

O Inter busca virar a chave após os acontecimentos antes do do Gre-Nal. Na ocasião, o clássico foi adiado após o ônibus do Grêmio ter sido alvo de pedradas a chegada ao Beira-Rio.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Brasil de Pelotas Gauchão 17 de fevereiro de 2022 São José 3 x 2 Internacional Gauchão 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Aimoré Gauchão 6 de março de 2022 18h15 (de Brasília) Internacional x Grêmio Gauchão 9 de março de 2022 19h (de Brasília)

Globo-RN

JOGO CAMPEONATO DATA Globo-RN 0 x 4 ABC Campeonato Potiguar 23 de fevereiro de 2022 Força de Luz 1 x 2 Globo-RN Campeonato Potiguar 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas