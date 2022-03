Globo-RN x Internacional: escalação, desfalques e mais da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar para Globo-RN x Internacional nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Barretão, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Depois do adiamento do clássico Gre-Nal e fora da zona de classificação do Gauchão, o Colorado estreia na Copa do Brasil com a vantagem do empate para avançar.

Já o Globo-RN, atual campeão do Rio Grande do Norte, e ocupando a sexta posição da Copa do Nordeste, foca no duelo contra o Inter.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o técnico Medina não terá novamente Taison, que foi liberado para tratar questões particulares. Além disso, os zagueiros Mercado e Tiago Barbosa sofreram lesões musculares e atambém são desfalques.

DIA DE INTEEEEEEERRRR!!!! 🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹



Dia de estreia na Copa do Brasil! Vamos em busca da classificação! 💪



🗣️ PRA CIMA DELES, COLORADO! 😍 pic.twitter.com/gU9JxJJbee — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 3, 2022

Do outro lado, o Globo-RN não poderá contar com o zagueiro Gravatá, lesionado.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson, D'Alessandro (Mauricio ou Boschilia) e David; Wesley Moraes.

Possível escalação do Globo-RN: André Zuba; Maranhão, Mael, Eduardo Bahia e Fernando; Ramon, Judson, Nino Mipibu e Hiltinho; Adílio Gomes e Ramón.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Taison: liberado para resolver problemas particulares

Mercado e Tiago Barbosa: lesionados

GLOBO-RN:

Gravatá: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro

Assistentes: Rondinelle dos Santos e Wagner José da Silva

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o Globo nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,36 no triunfo Colorado, $ 4,00 no empate e $ 7,50 caso o time do Rio Grande do Norte vença o duelo.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,05 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,75 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Globo-RN x Internacional será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, na TV fechada, nesta quinta-feira. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.