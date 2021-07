Globo ou SBT: quem teve maior audiência no Ibope com finais de Euro 2020 e Copa América?

Os dados mostram que a Rede Globo não conseguiu superar o SBT com à final da Copa América, mesmo com a disputa de pênaltis na Eurocopa

O jogo da final da Copa América, entre Brasil x Argentina, e a final da Eurocopa, entre Itália x Inglaterra, não foi disputado só dentro de campo. Isto porque, Globo e SBT travaram uma disputa por audiência mesmo com as finais acontecendo em dias e horários diferentes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Copa América 2020 disputada no Brasil, contou com a trasmissão do SBT e dos canais Disney. A disputa da transmissão da competição se deu quando a emissora de Silvio Santos voltou apostar no futebol na sua grade de programação, e garantiu os direitos do torneio junto à Conmebol.

Quando o torneio começou com a partida entre Brasil x Venezuela, a emissora da Anhanguera marcou 14 pontos de média e picos de 16,1 pontos, no mesmo horário a Globo marcou 16,8 pontos. Mesmo superando seus próprios recordes o canal ainda continuou em segundo lugar até o fim da competição, exceto na final.

(Foto: Getty Images)

Na finalíssima entre Brasil x Argentina,disputada no sábado (10), no Maracanã, Di María garantiu o placar de 1 a 0 para a Argentina e o SBT marcou 20,3 pontos de média e picos de 23,9 na vitória da Albiceleste, superando os números apresentados entre Itália x Inglaterra, disputado no domingo (11).

Vale lembrar que a final da Copa América foi exibida no horário nobre da televisão onde mais pessoas estão na frente da TV, às 22h. A emissora de Silvio Santos também superou o clássico entre Palmeiras x Santos pelo Brasileirão, disputado às 16h no mesmo dia, a Globo marcou 19 pontos de pico nas principais praças.

No dia seguinte, a Rede Globo exibiu à final entre Itália x Inglaterra pela Eurocopa, a partida narrada por Galvão Bueno marcou 20 pontos de média e picos de 26, às 16h, a partida se estendeu até 19h pela prorrogação e a disputada de pênaltis, quando à rede marcou 26 pontos de audiência na última cobrança que garantiu a vitória da Itália. Na mesma hora o SBT marcou 8 pontos com o programa da Eliana, e a Record 7 com Rodrigo Faro.

Os dados do portal Teleguiado, mostram que a Rede Globo não conseguiu superar o SBT com o futebol. Mesmo com a disputa de pênaltis a emissora de Roberto Marinho, não superou a média de 20,3 pontos apresentada pelo canal de Silvio Santos na derrota do Brasil na Copa América.

Vale lembrar que a disputa entre os canais só deve aumentar, recentemente Silvio Santos garantiu os direitos de transmissão da Champions League, sem contar com a Copa Libertadores já exibida no canal. A Globo ainda segue com o Campeonato Brasileiro, e ainda exibirá as Olimpíadas que começam no dia 23 de julho.