Globo deve colocar Athletico x Flamengo na internet para driblar ausência no PPV

Partida entre Athletico-PR e Flamengo válida pela 25ª rodada do Brasileirão terá transmissão no GloboEsporte.com

A Rede Globo deverá exibir -PR e no próximo domingo (13), por meio do GloboEsporte.com, de acordo com informações do Blog Marcel Rizzo. A medida teria sido tomada para evitar que alguns estados ficassem sem transmissão do duelo, como por exemplo e Rio Grande do Sul, uma vez que as praças não teriam exibição via Premiere (pay-per-view).

Ainda segundo o Blog, a decisão final deverá ter tomada nesta quinta-feira (10), tempo limite para a Globo resolver qual partida irá passar em determinados estados brasileiros. Apesar da possibilidade de exibição online, o jogo entre e Flamengo será transmitido em TV aberta em alguns locais, inclusive para o Rio de Janeiro.

O Athletico, vale lembrar, é o único dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que não fechou contrato com a Globo a respeito do Premiere.

Desta forma, sem transmissão em TV aberta ou em fechada, às partidas do time contra outros clubes que têm contrato com a Turner (canais TNT, Space e Esporte Interativo) - , , , Inter, Ceará e - acaba com transmissão nula. Feito que parte na contramão da legislação.

Ou seja, se o duelo não fosse passar no GloboEsporte.com, os fãs de São Paulo e Rio Grande do Sul não teriam como acompanhar a partida válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

Será a segunda partida que a Globo transmite com exclusividade no site, a primeira foi o embate entre e Athletico, em agosto, e a terceira já tem data marcada: x Athletico, em 17 de outubro, à 21h. Até o momento, é a única maneira que a emissora carioca encontrou de evitar que os jogos do time paranaense não deixassem de ser exibidos.