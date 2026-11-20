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Gladbach x Borussia Dortmund: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 10 21 de nov. de 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

O lanterna recebe o vice-líder: o Borussia Mönchengladbach enfrenta o Borussia Dortmund no Ista-Borussia-Park. Há muito em jogo para os dois lados, embora por motivos bem diferentes.

O Gladbach está mergulhado na luta contra o rebaixamento. Com apenas quatro pontos em nove jogos pela liga e cinco pontos de distância da zona de permanência, a situação da equipe de Alexander Blessin é grave. Os Potros precisam urgentemente de uma vitória em casa.

O Dortmund chega em boa fase. Quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais reforçam a trajetória de recuperação do BVB, que tem apenas o Bayern de Munique à sua frente na Bundesliga. O técnico Niko Kovac tem todo o elenco à disposição.

A situação do elenco do Gladbach é delicada. Vários jogadores estão fora por lesão, além de um desfalque por suspensão. O BVB também não poderá contar com alguns atletas, mas entra em campo com um elenco em grande parte entrosado.

Também há assuntos em pauta fora de campo nos dois clubes. Enquanto o Gladbach pretende reforçar o elenco no inverno, o BVB lida com o futuro de vários defensores.

Confira aqui onde assistir ao jogo ao vivo e quais emissoras transmitem a partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Gladbach e Borussia Dortmund?

O Gladbach chega para a partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, perdeu por 3 a 1 para o Hamburgo na Bundesliga; antes disso, empatou sem gols com o Paderborn. Pelo lado positivo, o Gladbach venceu o VfB Stuttgart por 3 a 2 fora de casa e bateu o Karlsruher SC por 2 a 0 na Copa da Alemanha.

O Dortmund vive boa fase, com quatro vitórias e um empate nas cinco partidas mais recentes. O empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique foi a única ocasião em que deixou pontos pelo caminho; mais recentemente, o BVB venceu o Elversberg por 2 a 1 na Bundesliga e o Real Betis por 2 a 1 na Champions League. O Dortmund marcou em todos esses cinco jogos e sofreu gols em quatro deles.

Gladbach x Borussia Dortmund: escalações

Gladbach x Borussia Dortmund: momento das equipes

Gladbach x Borussia Dortmund: histórico de confrontos diretos

Gladbach x Borussia Dortmund: classificação