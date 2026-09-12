Gjivai Zechiël relembrou, em entrevista à Voetbal International, sua transferência frustrada para o Lille OSC. O meio-campista de 22 anos do Feyenoord esteve fortemente na mira do clube francês no fim de agosto, mas a mudança não se concretizou.

O Lille fez várias propostas por Zechiël. A última oferta teria sido de nada menos que 17 milhões de euros, incluindo bônus.

“Foi bem sério”, diz agora o próprio jogador sobre o assunto. “Naquele momento, para mim, esportivamente parecia melhor. Mas, olhando para trás, sou grato e feliz por estar aqui, porque aqui estou simplesmente bem.”

“Eu me sinto no lugar certo aqui, e sou grato por estar em campo aqui. Estou feliz por poder jogar por este clube. No fim das contas, você cresce dentro do time, passa a entender seu papel na equipe, mas também com que comissão técnica está lidando. Isso, claro, também é uma parte importante. A comissão técnica e a nossa forma de jogar combinam muito comigo”, afirmou Zechiël.

No fim, a transferência não aconteceu. A diretoria do Feyenoord via Zechiël como um jogador fundamental, que preferia manter no elenco.

E o Feyenoord foi adiante. No início de setembro, Sinclair Bischop, da ESPN, informou que o clube de Roterdã havia chegado a um acordo verbal com Zechiël para renovar seu contrato, que vai até meados de 2028. “Se tudo der certo, isso deve acontecer”, diz o destro agora sobre o tema.

Zechiël começou muito bem a nova temporada. Nos seis jogos oficiais que o Feyenoord disputou até agora, o meio-campista marcou quatro gols e deu três assistências.