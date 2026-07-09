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Gjivai ZechielImago
Wessel Antes

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Gjivai Zechiël quer, a todo custo, deixar o Feyenoord, mas o clube, por motivos óbvios, não está colaborando

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G. Zechiel

Gjivai Zechiël quer continuar sua carreira no LOSC Lille, segundo afirmou Martijn Krabbendam, observador do Feyenoord, em uma transmissão ao vivo do Voetbal International. No entanto, o clube de Roterdã ainda não está disposto a facilitar sua saída.

No Feyenoord, Zechiël tem contrato até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, o meio-campista está avaliado em 10 milhões de euros.

Krabbendam sabe o que Zechiël quer. “É uma história e tanto. Na verdade, no Feyenoord consideram-no um jogador bastante bom.”

“É claro que ele também teve um bom desempenho no FC Utrecht, então eles gostariam de mantê-lo. Mas o rapaz já decidiu que quer sair. O Lille fez uma oferta e o próprio Zechiël já chegou a um acordo com o clube, só que o Feyenoord quer receber mais por ele”, explica Krabbendam.

O Feyenoord considera Zechiël bom o suficiente para permanecer no De Kuip. O jogador de 22 anos, natural de Roterdã, só poderá sair se for oferecido o valor certo.

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Até agora, Zechiël disputou dezesseis partidas oficiais pelo Feyenoord. Nelas, ele deu três assistências.

Agora, parece que ele quer encerrar definitivamente sua passagem pelo Feyenoord. O clube do estádio contratou Zechiël em 2018, vindo do Sparta.

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