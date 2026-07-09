Gjivai Zechiël quer, a todo custo, deixar o Feyenoord, mas o clube, por motivos óbvios, não está colaborando

Gjivai Zechiël quer continuar sua carreira no LOSC Lille, segundo afirmou Martijn Krabbendam, observador do Feyenoord, em uma transmissão ao vivo do Voetbal International. No entanto, o clube de Roterdã ainda não está disposto a facilitar sua saída.

No Feyenoord, Zechiël tem contrato até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, o meio-campista está avaliado em 10 milhões de euros.

Krabbendam sabe o que Zechiël quer. “É uma história e tanto. Na verdade, no Feyenoord consideram-no um jogador bastante bom.”

“É claro que ele também teve um bom desempenho no FC Utrecht, então eles gostariam de mantê-lo. Mas o rapaz já decidiu que quer sair. O Lille fez uma oferta e o próprio Zechiël já chegou a um acordo com o clube, só que o Feyenoord quer receber mais por ele”, explica Krabbendam.

O Feyenoord considera Zechiël bom o suficiente para permanecer no De Kuip. O jogador de 22 anos, natural de Roterdã, só poderá sair se for oferecido o valor certo.

Até agora, Zechiël disputou dezesseis partidas oficiais pelo Feyenoord. Nelas, ele deu três assistências.

Agora, parece que ele quer encerrar definitivamente sua passagem pelo Feyenoord. O clube do estádio contratou Zechiël em 2018, vindo do Sparta.