Ainda não é certo que Gjivai Zechiël jogará pelo Feyenoord nesta temporada. O talentoso meio-campista fez uma forte pré-temporada e também começou como titular no domingo contra o Sparta (vitória por 0 a 1), mas ainda não tomou a decisão definitiva, como fica claro em suas palavras à ESPN.

Com o agora demitido técnico Robin van Persie, Zechiël não tinha a melhor relação, mas, após seu período de empréstimo no FC Utrecht, ele volta a lutar com tudo por sua chance sob o comando de Giovanni van Bronckhorst. Apesar do contrato válido até meados de 2028, uma saída ainda parece rondar sua cabeça. Anteriormente, Zechiël já despertava o interesse do Lille OSC.

“Enquanto eu estiver em campo, sempre vou estar com vontade”, parece Zechiël mandar logo de cara um sinal claro a Van Bronckhorst. Mesmo assim, ele ainda não quer dar clareza sobre seu futuro. “O que acontece fora dali, eu deixo para os meus empresários.”

“Eu realmente tento focar o mínimo possível nessas questões paralelas. Assim que estou em campo, tento simplesmente fazer o meu jogo. Eu simplesmente gosto disso. Recebi um dom de Deus e sempre tento mostrá-lo”, disse Zechiël, que contra o Sparta deu a assistência para o único gol da partida.

“Sim, um jogador muito bom”, diz Zechiël em elogio ao autor do gol, Luciano Valente. “Eu me dou muito bem com ele. Na verdade, eu já sabia disso, porque joguei com ele uma vez na Jong Oranje. Então, sim, bom jogador. Embora eu tenha achado que todo mundo foi bem com a bola nos primeiros sessenta minutos.”

“Claro que joguei com Arne (Slot, redação) e, com o Gio e sua nova comissão técnica, vejo muitas dessas coisas voltando”, Zechiël continua ao falar sobre sua boa fase. “Foi com ele que comecei a despontar um pouco, mas desde então cresci muito. Tanto mentalmente quanto como jogador. Isso só joga a favor dele.”

Zechiël acredita que o Feyenoord deveria ter decidido a partida contra o Sparta “muito antes”, mas, pelas muitas chances desperdiçadas, ficou no 0 a 1. Assim, o Feyenoord ao menos começa a nova temporada da Eredivisie com três pontos. Na próxima semana, está programado o jogo em casa contra o Go Ahead Eagles.