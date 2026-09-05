Gjivai Zechiël voltou a ser de grande importância para o Feyenoord neste sábado. No jogo fora de casa contra o NEC, ele marcou um gol e deu duas assistências, mas ainda assim não ficou satisfeito com a própria atuação, como ficou claro em suas palavras diante das câmeras da ESPN.

“Sou grato a Deus por ter novamente a chance de me mostrar neste palco”, começa Zechiël. “Deu certo, principalmente como equipe. Na fase final, voltamos a ter mais dificuldades, mas esse é o próximo passo. Continuar controlando o jogo normalmente.”

Zechiël abriu o placar para o Feyenoord aos 52 minutos, mas alguns minutos antes também havia recebido uma chance claríssima. Naquele momento, porém, o meio-campista adiantou a bola demais de forma inexplicável, permitindo a intervenção de Gonzalo Crettaz.

“Que momento estranho”, suspira Zechiël ao rever aquelas imagens. “Eu tocar essa bola forte demais é realmente bizarro. Isso simplesmente não é qualidade o que eu mostro naquele momento. Eu realmente não entendo como faço isso tão mal. Eu não posso adiantar essa bola demais, posso? Acho que isso não pode acontecer.”

Pouco depois de seu gol, Zechiël voltou a brilhar, com uma assistência para Luciano Valente. “Se nós somos uma dupla real? Não, dupla real não, porque no fim das contas é o time todo que faz isso. Mas nós temos uma boa conexão. Estou feliz por jogar com ele. Ele é um cara importante para o time, trabalha duro. Sim, é bom jogar com ele”, disse Zechiël.

Por fim, o armador ainda foi questionado sobre a situação complicada envolvendo Anis Hadj Moussa no Feyenoord. O ponta chegou atrasado duas vezes neste sábado para compromissos da equipe e gostaria de sair para o Ittihad Club. Lá, ele pode ganhar 50 milhões de euros em cinco anos. Isso atrapalhou de alguma forma a preparação do Feyenoord?

“Não, o treinador tentou principalmente manter o foco no jogo, então felizmente conseguimos deixar isso de lado bem rápido”, conta Zechiël. “Muita coisa está acontecendo em torno do Anis neste momento, mas nós, como grupo, não devemos olhar para isso agora. No fim das contas, ninguém está acima do time. É estranho, mas não focamos nisso.”