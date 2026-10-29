AC Milan e Inter apresentaram nesta quinta-feira seus planos para um novo estádio compartilhado. A construção do Generali Stadium, como será chamada a nova casa dos clubes, começará em 2028 e deverá ser concluída em 2031. O plano é iniciar ainda em 2031 a demolição de 90% do icônico Stadio Giuseppe Meazza (San Siro).

O novo estádio terá capacidade para 71.500 espectadores e será construído ao lado do Meazza. Segundo o The New York Times, a seguradora Generali pagará 650 milhões de euros para dar nome à nova arena pelos próximos 20 anos.

O Generali Stadium terá uma estrutura em forma de X e uma cobertura fluida, com dupla curvatura. O Milan o descreve como "um investimento pioneiro para fortalecer a competitividade esportiva, estimular o crescimento futuro e ajudar a moldar a próxima era do futebol italiano".

O Generali Stadium foi projetado também por Lord Norman Foster, um dos arquitetos contemporâneos mais influentes do mundo, que anteriormente ajudou a projetar, entre outras obras, o novo Wembley Stadium, em Londres, a nova cúpula do Reichstag, em Berlim, e a Hearst Tower, em Nova York. Foster trabalhou neste projeto com David Manica, um dos principais projetistas de estádios esportivos do mundo.

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"A parceria entre excelência arquitetônica e experiência em estádios cria um espaço enraizado na identidade de Milão e, ao mesmo tempo, decididamente voltado para o futuro", escreveu o Milan. "Embora a arquitetura seja nova, a ambição é clara: preservar a atmosfera, a emoção e o sentimento de pertencimento que fazem de San Siro um dos estádios de futebol mais icônicos."

"Com cerca de 71.500 lugares, o Generali Stadium foi projetado, acima de tudo, com um princípio em mente: aproximar os torcedores da ação e maximizar a intensidade da experiência de assistir à partida. Dois anéis de arquibancadas formam uma estrutura contínua de 360 graus, proporcionando uma visão excepcional e uma conexão intensa entre os torcedores e o campo."

"Nas duas extremidades, as icônicas Curvas se erguerão como paredões únicos e íngremes, voltados para o campo, com inclinação das arquibancadas de até 37 graus para reforçar tanto a atmosfera quanto o impacto visual. O projeto acústico do estádio busca captar e amplificar a energia do público, mantendo os torcedores no centro do espetáculo."

"Isso contribui para um ambiente que estará entre os mais vibrantes do futebol mundial. Melhor acessibilidade, conceitos modernos de hospitalidade e uma ampla variedade de opções de assentos, desde experiências premium de primeira classe até lugares populares, garantirão que o estádio receba todas as gerações de torcedores e ofereça novas formas de vivenciar a partida."

O novo estádio faz parte de um grande projeto de renovação no bairro de San Siro. Ao redor do Generali Stadium, surgirão novos espaços públicos, áreas verdes e espaços de lazer e comércio. A primeira partida deverá ser disputada na temporada 2031/32, bem a tempo da Eurocopa de 2032, na Turquia e na Itália.

Noventa por cento do Meazza será demolido. O terceiro anel inteiro será derrubado, incluindo as icônicas torres cilíndricas que abrigam as passarelas em espiral. A gigantesca cobertura de aço também será desmontada.

Uma grande estrutura em forma de L no canto sudeste, porém, será preservada. Essa parte será integrada ao complexo comercial e esportivo do entorno. No local, será construído, entre outras instalações, um museu.