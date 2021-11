Giuliano só deve jogar em 2022: qual o impacto no Corinthians de 2021?

Notícia ruim para o sonho do Corinthians em conseguir chegar entre os quatro primeiros colocados no Brasileirão, visando uma classificação direta para a fase de grupos da próxima Libertadores. Giuliano, um dos principais destaques do Timão nesta temporada, não deve mais jogar neste ano.

O meia sentiu uma lesão muscular no primeiro tempo da partida contra o Flamengo, marcada por derrota por 1 a 0 no último lance do jogo. A informação é do site Meu Timão, que acrescenta dizendo que Giuliano deve passar por um tratamento de três semanas. Ou seja: não conseguiria jogar mais nesta temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Contratado durante esta temporada, a chegada de Giuliano coincidiu com a melhora do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro - assim como a de outros reforços, como Renato Augusto, Roger Guedes e Willian.

O jogador, de 31 anos, vinha em uma sequência de 19 jogos como titular na equipe treinada por Sylvinho. Ao todo, foram três gols e o mesmo número de assistências no Brasileirão. Na atual campanha no Nacional, apenas Jô (seis gols, três assistências) e Roger Guedes (seis gols, duas assistências) participaram de mais gols pelo Corinthians.

Sem Giuliano, o Corinthians perde qualidade de chegada ao ataque. De acordo com estatísticas da Opta Sports, a média de gols da equipe Alvinegra com Giuliano em campo é consideravelmente maior do que sem ele (1.2 a 0.9). Isso também se reflete, obviamente, nas chances de vitória. Tendo seu camisa 11 no gramado o Timão venceu 47% dos jogos no Brasileirão; sem ele, triunfou em apenas 28.6%.

Contra o Flamengo, o volante Du Queiroz entrou em seu lugar.

As aspirações de vaga direta na Libertadores 2022 para o Corinthians passam por alguns fatores: a força do time na Neo Química Arena, a visão de jogo e poder decisivo de Renato Augusto e o faro artilheiro de Roger Guedes estão entre os maiores. Assim como estava, também, a presença de Giuliano.

Os próximos jogos do Corinthians no Brasileirão serão contra Santos, Ceará, Athletico-PR, Grêmio e Juventude.