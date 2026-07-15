Giuliano Simeone escreve, ao lado de seu pai, uma nova página nos anais históricos da Copa do Mundo

A partida entre a Argentina e a Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, realizada esta noite, testemunhou um acontecimento histórico e excepcional, depois que o jovem jogador Giuliano Simeone entrou como titular na partida.

Juliano seguiu os passos de seu pai, Diego Simeone, para escrever uma nova página nos anais históricos da Copa do Mundo.

De acordo com a conta “Mister Sheep”, no “X”, com a participação de Giuliano, a família Simeone passou a fazer parte de uma lista que inclui apenas três duplas (pais e filhos) em toda a história da Copa do Mundo que conseguiram jogar como titulares contra a mesma seleção nas fases eliminatórias do torneio.

Diego Simeone havia sido titular contra a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1998.

Antes disso, a família brasileira da Goya já havia alcançado essa conquista: o pai, Domingos da Goya, foi titular contra a Polônia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1938; posteriormente, o filho, Ademir, também foi titular contra a Polônia na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 1974.

A família espanhola Fantolra também fez o mesmo: o pai, Martí Fantolra, foi titular contra a Itália nas quartas de final da Copa do Mundo de 1934.

Seu filho, José Fantolra, também foi titular contra a Azzurra italiana nas quartas de final da Copa do Mundo de 1970.







