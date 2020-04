Kart com Copa do Mundo? Giroud "dá o troco" em Benzema, mas é 1º de abril

Atacante do Chelsea até "deu o troco" em seu compatriota pela provocação feita em transmissão ao vivo pelo Instagram, mas era dia da mentira

Mais uma rivalidade está surgindo no futebol. Desta vez, a polêmica é entre Olivier Giroud e Karim Benzema. Nesta quarta-feira (01), o site Befoot soltou uma declaração do atacante do em resposta à provocação do jogador do .

"Sou um kart, mas com uma ". Porém, mais importante do que a própria declaração, é a data em que foi publicada: dia 1º de abril.

Tudo não passou de uma tradicional brincadeira do dia da mentira envolvendo a declaração de Benzema.

Bon les gars.. Vous avez vu la date aujourd'hui ? Nous sommes le 1er avril, donc bien sûr que cette decla est une fausse 😅



(Tranquille Karim c'était une petite blagounette, et Olivier t'es le sang ne nous attaque pas en justice ❤) https://t.co/9DWdrqZB1d — BeFoot (@_BeFoot) April 1, 2020

A polêmica começou dias atrás quando o atacante do Real Madrid, em uma transmissão ao vivo no Instagram, foi perguntado quem dos dois é melhor.

"Não podemos confundir e não há que se confundir um carro de Fórmula 1 com um carro de kart", disparou o centroavante.

Benzema está afastado da seleção francesa desde 2015, quando um escândalo com Mathieu Valbuena se tornou público. As acusações do meia que atualmente joga pelo Olympiacos, da Grécia, eram que Benzema teria o chantageado por conta de um vídeo íntimo.

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, já afirmou que as portas para uma possível volta do atacante merengue aos Le Bleus estão fechadas.

Desde então, Giroud ganhou espaço dentro da seleção e foi o camisa 9 titular da na conquista do bicampeonato mundial na . O centroavante não marcou nenhum gol naquela Copa.

Quem saiu em defesa do atacante do Real foi seu agente, Karim Djaziri: "Todos aqueles que enlouqueceram com as palavras de Benzema na live que reuniu 160.000 pessoas e mais de um milhão no total são os mesmos que mais tarde elogiam Zlatan quando ele diz uma de suas frases", criticou.