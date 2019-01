Girona x Real Madrid: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes entram em campo para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Rei

O Girona recebe o Real Madrid nessa quinta-feira (31), às 18h30 (Brasília), no Estádio Montilivi, pelas quartas de final da Copa do Rei. A partida não terá transmissão no Brasil, mas aqui na Goal, você poderá acompanhar o duelo em tempo real .

Em vantagem na disputa, o Real venceu o jogo de ida por 4 a 2, no Santiago Bernabéu. Destaque da equipe naquela ocasião, Sergio Ramos marcou dois gols, um de pênalti.

JOGO Real Madrid x Girona DATA Quinta-feira, 31 de janeiro LOCAL Estádio Montilivi - Girona, ESP HORÁRIO 18h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida não terá transmissão no Brasil. Mas aqui na Goal, você poderá acompanhar o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GIRONA

Provável escalação do Girona: Iraizoz; Ramalho, Espinosa, Muniesa; Porro, Granell, Luiz, Seung-Ho; Lozano, Garcia e Stuani.

REAL MADRID

Provável escalação do Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Llorente, Kroos, Ceballos; Isco, Bale e Benzema.