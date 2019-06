Girona pede Espanhol com 21 times após escândalo de resultados combinados

Equipe toma “medidas de precaução” sobre investigação de manipulação de resultados no Campeonato Espanhol

Após os escândalos envolvendo resultados de jogos combinados em 2018-19, o , equipe rebaixada para a segunda divisão do torneio espanhol, pede que a próxima edição da competição seja disputada com 21 equipes, uma a mais que o permitido.

Com a possível punição e, consequentemente, a perda de até seis pontos, o Real cairia de 16º na tabela para o 18º lugar. Assim, o Valladolid “herdaria” a vaga para a segunda divisão do Girona, que terminou o torneio com 37 pontos, justamente na 18ª posição.

Mais artigos abaixo

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o Girona já teria recorrido ao 5º Tribunal de e enviado um documento para a Federação Espanhola de Futebol no qual ressalta as medidas propostas, entre elas, a próxima edição da La Liga com 21 times, no caso, a própria equipe.

Para evitar que o clube sofra futuros prejuízos financeiros e técnicos em disputar a segunda divisão do campeonato espanhol, o Girona também poderá pedir algum tipo de ressarcimento caso seja decidido pelo rebaixamento.

O escândalo envolveria vários jogadores e ex-atletas da elite espanhola com apostas desportivas, em uma conspiração liderada pelo ex-jogador Carlos Aranda e o ex- , Raul Bravo.