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Giovanni van BronckhorstImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Giovanni van Bronckhorst volta a dar poucos minutos a Shaqueel van Persie no Feyenoord: "Ele é ainda pior do que Borges?"

Feyenoord x Go Ahead Eagles
Feyenoord
Go Ahead Eagles
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G. van Bronckhorst

O Feyenoord teve um domingo ruim ao deixar escapar uma vantagem de 2 a 0 contra o Go Ahead Eagles (2 a 2). Na coletiva de imprensa, o técnico Giovanni van Bronckhorst foi perguntado, entre outros assuntos, sobre Shaqueel van Persie, que só entrou a três minutos do fim.

O Feyenoord parecia caminhar para uma tarde dos sonhos no domingo após os gols no primeiro tempo de Gjivai Zechiël e Ayase Ueda. Depois do intervalo, os rotterdammers desabaram e o Go Ahead chegou ao empate com Søren Tengstedt e Stefán Ingi Sigurdarson.

Van Persie entrou aos 42 minutos do segundo tempo, sete minutos depois do gol de empate, no lugar de Luciano Valente. Van Bronckhorst já havia colocado em campo Sem Steijn e Gonçalo Borges mais cedo na segunda etapa como reforços ofensivos.

"Shaqueel van Persie é um grande talento", disse Van Bronckhorst sobre o jogador de dezenove anos. "Ele mostra isso toda semana, claro. Na semana passada também." Na semana passada, Van Persie entrou contra o Sparta Rotterdam a oito minutos do fim.

"Só que Shaqueel ainda não tem a base física que outros jogadores têm, porque, claro, ele jogou pouco nos últimos três, quatro anos." Van Persie sofreu com lesões em várias ocasiões nos últimos anos. Assim, em janeiro ele sofreu uma grave lesão no joelho.

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Em meados de maio, Van Persie fez seu retorno durante a preparação. Van Bronckhorst então é questionado se "Van Persie também não poderia jogar por vinte minutos". "Poderia", responde o treinador. "Só que a escolha hoje foi diferente."

"Mas são, sim, escolhas que você faz durante a partida. Mas que o máximo que Shaqueel pode jogar é meia hora, isso está claro para mim, e também para ele", diz Van Bronckhorst, que deixa claro que vê Van Persie apenas como centroavante.

Então Valentijn Driessen intervém: "Ele vai pior do que o Borges?" Van Bronckhorst: "Bom, eu não sei, Valentijn. Claro... Ele nunca jogou na ponta esquerda, então eu não sei", conclui o treinador.

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