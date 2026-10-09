Para o meio-campista do Feyenoord Jakub Moder, os primeiros minutos em campo na temporada estão próximos. O polonês está praticamente recuperado de sua grave lesão no joelho e treinou a semana toda com o elenco. Giovanni van Bronckhorst está feliz com seu retorno iminente.

Moder sofreu uma grave lesão no joelho em 12 de abril deste ano contra o NEC. Após um longo período de reabilitação, voltou a integrar o elenco no começo de outubro e agora se aproxima de seu retorno.

"Jakub treinou em intensidade máxima nesta semana", disse Van Bronckhorst nesta sexta-feira, em entrevista coletiva antes do duelo em casa contra o AZ, na noite de sábado. "Espero que ele possa ganhar minutos nas próximas semanas. São coisas positivas."

Van Bronckhorst indica que Moder tem perspectiva suficiente de tempo de jogo e, por isso, também não pode perdê-lo, apesar do suposto interesse do Lech Poznan. "Não, da minha parte não. É um jogador bom, físico, que sabe como o jogo deve ser jogado."

Próximas partidas FEY Eredivisie 12:45 AZ

"Quando o vejo em ação no campo, é um jogador que, para mim, realmente pode ficar aqui. É um jogador com qualidade e potencial, e cabe a ele agora ficar em forma. Especialmente no período que está por vir, você quer ter o maior número possível de jogadores disponíveis. Espero que Jakub seja um deles."

O Feyenoord terá uma sequência desafiadora até a próxima pausa para a data Fifa, em novembro, porque depois da partida contra o AZ o Feyenoord terá duelos, em sequência, com Como (casa), Telstar (fora), Real Betis (fora), PSV (fora), Fortuna Sittard (casa), Inter (casa) e sc Heerenveen (fora).

Além de Moder, Van Bronckhorst também trouxe boas notícias sobre Gijs Smal. O canhoto está fora desde o começo de julho por causa de uma lesão no tornozelo, mas ele também parece perto de fazer seu retorno. "Gijs Smal ainda não treinou com o time, mas está bem perto disso", afirmou Gio.