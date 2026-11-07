Luciano Valente ficará mais uma vez fora da seleção da Holanda no próximo período. O capitão do Feyenoord novamente não foi convocado por Xavi.

Isso, porém, não surpreende Giovanni van Bronckhorst, como mostram suas declarações na entrevista coletiva de sexta-feira. "Bom, não me surpreende. Porque ele também ficou fora da última vez. E, pelo que me parece, Xavi convocou praticamente os mesmos jogadores. Então, nesse sentido, não me surpreende."

Quem está novamente na lista é seu companheiro de equipe Gjivai Zechiël. O talentoso meio-campista estreou pela seleção da Holanda sob o comando de Xavi no último período de jogos entre seleções e terá outra chance de mostrar seu futebol ao técnico.

Zechiël merece mais a convocação do que Valente? "Bom, isso cabe ao técnico da seleção", disse Van Bronckhorst. "Acho que Zechiël viveu uma fase excelente. Agora ele atravessa um momento um pouco mais difícil. Mas tem a minha confiança e a do técnico da seleção."

"Acho que isso também é importante para os jogadores. É também a única maneira de voltar a render e ter um bom desempenho. Então, nesse sentido, entendo que Zechiël esteja na lista. Ainda mais porque ele entrou muito bem nas últimas partidas. E isso, naturalmente, também pesa para um técnico de seleção."

A seleção da Holanda disputa neste mês suas duas últimas partidas na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA. Na sexta-feira, 13 de novembro, a Holanda recebe a Grécia. Depois, na segunda-feira, 16 de novembro, enfrenta a Alemanha fora de casa.

A Holanda lidera atualmente o grupo B, com o mesmo número de pontos da Grécia. A Alemanha vem em seguida, três pontos atrás. As duas primeiras equipes avançam à fase eliminatória, que será disputada no próximo ano.