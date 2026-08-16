Giovanni van Bronckhorst faz uma mudança no time titular do Feyenoord para o duelo com o Go Ahead Eagles

Giovanni van Bronckhorst divulgou a escalação do Feyenoord para o duelo com o Go Ahead Eagles. O técnico do time de Roterdã faz uma alteração em seu time titular.

Assim como na semana passada, contra o Sparta Rotterdam (vitória por 1 a 0), o reforço de verão Tjark Ernst estará no gol do Feyenoord. A única mudança acontece na defesa: Tsuyoshi Watanabe se recuperou de uma lesão e substitui Thijs Kraaijeveld no miolo da zaga.

Watanabe sofreu essa lesão no amistoso contra a Atalanta. Após uma forte colisão, ele deixou o campo naquela ocasião com dores na clavícula. Por isso, ficou fora da partida contra o Sparta, mas agora o japonês está recuperado o suficiente.

Watanabe forma o coração da defesa ao lado de Jeremiah St. Juste. Givairo Read (lateral-direito) e Mika Mármol (lateral-esquerdo) são os outros defensores.

O meio-campo do Feyenoord volta a ser formado por Charles Vanhoutte, Luciano Valente e Gjivai Zechiël. O ataque também está inalterado, com Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda e Gaoussou Diarra.

Feyenoord e Go Ahead começam a partida no domingo à noite, às 14h30, em De Kuip. Para o Feyenoord, é o primeiro jogo oficial em casa da nova temporada.

O time de Roterdã começou esta campanha na VriendenLoterij Eredivisie com uma vitória por 1 a 0 sobre o Sparta, com gol de Valente. O Go Ahead também venceu seu duelo de estreia: 4 a 1 contra o Willem II.

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.

Escalação do Go Ahead Eagles: Haug; Sampsted, Van Zwam, Kramer, James; Salah Rahmouni, Linthorst; Tengstedt, Suray, Edvardsen; Flataker.