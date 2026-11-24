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Tjark Ernst não voltará ao gol do Feyenoord por enquanto. Giovanni van Bronckhorst revelou a decisão pouco antes do início de Feyenoord x FC Porto, diante das câmeras da Ziggo Sport. Ernst sentiu o peso da notícia.

Ernst foi contratado do Hertha BSC no último verão por cinco milhões de euros. O goleiro de 23 anos teve um início de temporada realmente desastroso no Feyenoord, e Van Bronckhorst não vê outra opção a não ser tirar seu titular do gol. Florian Kastenmeier será o goleiro por enquanto.

“Avalio o que o time precisa neste momento. Foi por isso que escolhi Florian (Kastenmeier, nota da redação). Com ele, temos um pouco mais de experiência lá atrás, também na comunicação e na organização da defesa”, explica Van Bronckhorst.

“Ele tem a experiência que Tjark (Ernst, nota da redação) não tem. Disputou muitos jogos, em circunstâncias difíceis. É claro que Tjark está passando por uma fase ruim. É um jovem talento que precisa evoluir. Isso acontece com altos e baixos. Vamos acompanhá-lo de perto nesse processo.”

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“Tomamos agora a decisão de colocá-lo no gol. Não é por apenas um jogo”, afirma o técnico do Feyenoord, descartando categoricamente um retorno rápido de Ernst ao gol.

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Van Bronckhorst reconhece que Ernst sentiu o peso da notícia. “É claro que ele não ficou feliz com a decisão. São momentos difíceis, também para um treinador. São conversas difíceis, até porque você vê a emoção dos jogadores. São decisões duras, mas precisam ser tomadas.”

“Percebo que ele está passando por dificuldades. A mudança da Alemanha para este belo clube também não é fácil. Você se esforça, dá tudo de si. Aí atravessa uma fase ruim e sabe que, em um clube grande, as coisas podem ser muito duras. Na imprensa, no estádio… São situações que ele ainda não tinha vivido, mas precisamos continuar apoiando-o.”

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Shaqueel van Persie também começa jogando nesta terça-feira. Ele substitui Nacho Ferri, que também vinha decepcionando. “Sim, Shaqueel… É simplesmente um centroavante no lugar de outro”, diz Van Bronckhorst. “Temos muitos talentos promissores no clube e precisamos contar com todos agora. Por isso, hoje também é uma boa oportunidade para ele começar jogando.”

“Shaqueel disputou menos jogos do que gostaríamos por questões físicas. Nas últimas semanas, porém, dá para ver nos treinos que ele está ficando mais forte. E que tem qualidade. Ele já marcou muitos gols por nós, então esperamos que faça isso agora também.”