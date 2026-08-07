O Feyenoord ainda terá de ficar sem Tsuyoshi Watanabe no domingo, contra o Sparta Rotterdam. O zagueiro japonês se lesionou na semana passada em um amistoso e não se recuperou a tempo, como contou Giovanni van Bronckhorst na sexta-feira.

“A partida contra o Sparta chega um pouco cedo demais”, disse Van Bronckhorst sobre Watanabe em sua entrevista coletiva. "Ele teve uma boa semana e está com menos dor a cada dia. Só que o jogo de domingo chega cedo demais.”

O treinador, no entanto, também teve uma boa notícia: o ponta Gaoussou Diarra está novamente em condições físicas de entrar em campo no domingo.

Watanabe se lesionou ainda aos quatro minutos do amistoso contra a Atalanta no último domingo, depois de sofrer uma pancada forte de Nikola Krstovic.

No fim, o zagueiro precisou deixar o jogo, e parecia estar com problemas na clavícula. Ele foi substituído por Thijs Kraaijeveld.

Watanabe ainda esteve em ação com o Japão nesta Copa do Mundo no verão. Ele jogou nas partidas da fase de grupos contra a Holanda e a Suécia; contra Tunísia e Brasil, ficou no banco durante todo o jogo.

Para o Feyenoord, esse foi o último amistoso antes da nova temporada. No domingo, às 12h15, o time de Roterdã disputa a primeira rodada da Eredivisie 2025-26, fora de casa, contra o Sparta Rotterdam.