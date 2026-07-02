Giovanni van Bronckhorst dá as boas-vindas a um jogador que não disputava uma partida há um ano no treino do Feyenoord

Thomas Beelen esteve em campo na quinta-feira durante o primeiro treino aberto ao público do Feyenoord na temporada 2026/27. O zagueiro de 25 anos sofreu uma fratura na perna durante a pré-temporada do ano passado, mas o fim desse período difícil está lentamente se aproximando.

Beelen teve que ficar de fora durante toda a temporada 2025/26, depois de fraturar a perna em 19 de julho do ano passado, durante o amistoso contra o KAA Gent (derrota por 1 a 2).

Anel Ahmedhodzic e Leo Sauer também voltaram ao 1908 após um longo período de lesões. Eles perderam a reta final da última temporada.

Além disso, os torcedores presentes puderam ver algumas novas contratações: Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Ilian Hadidi e Nacho Ferri.

Nem todos os jogadores do Feyenoord puderam participar do treino em grupo na quinta-feira, que foi comandado por Giovanni van Bronckhorst, que retornou ao cargo.

Jakub Moder realizou um programa individual de recuperação e, por isso, não compareceu ao campo de treinamento.

Bart Nieuwkoop e Gijs Smal também permaneceram no centro de treinamento e não se juntaram ao restante do elenco.

O Feyenoord disputa no próximo sábado o primeiro amistoso da temporada, às 14h30, fora de casa, contra o FC Dordrecht.