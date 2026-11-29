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Giovanni van Bronckhorst acredita que o Feyenoord merecia mais do que o empate por 1 a 1 com o Ajax na tarde de domingo. O treinador da equipe de Roterdã viu seu time jogar melhor.

“O sentimento predominante, claro, é que, apesar de termos jogado bem, não conseguimos vencer”, começa Van Bronckhorst, em entrevista à ESPN. “Os primeiros cinco minutos foram difíceis, mas depois crescemos na partida. Dominamos e tivemos boas chances.”

“É uma pena não termos feito o segundo gol, mas não posso cobrar nada dos jogadores. Eles continuaram tentando, trabalharam duro, ganharam disputas, jogaram em ritmo intenso... Isso não nos deu a vitória, mas estou satisfeito com a forma como atuamos hoje.”

Nacho Ferri desperdiçou um pênalti crucial para o Feyenoord, mas Van Bronckhorst, assim como Luciano Valente , não se arrepende da decisão de deixar o espanhol cobrar. “Ele é o primeiro da lista e, no fim, é ele quem decide se quer bater ou não. Como jogador, você sente isso e, claro, essa escolha cabe a ele. Não deu certo.”

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Em seguida, Van Bronckhorst é questionado se também se incomodou com o fato de Yves Bissouma não ter recebido um segundo cartão amarelo. O meio-campista testou os limites na segunda etapa e chegou a ultrapassá-los, mas não foi punido pelo árbitro Allard Lindhout.

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“É claro que isso me irritou”, responde o treinador do Feyenoord enquanto revê as imagens da falta de Bissouma em Oussama Targhalline.

“São momentos da partida em que o árbitro pode dar o cartão. Para mim, isso é claramente cartão amarelo. Não entendo isso”, afirma Van Bronckhorst, que em seguida se dirige a Lindhout.

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“No fim das contas, esses são momentos cruciais. Se você pode continuar cometendo esse tipo de falta e o árbitro não dá cartão amarelo... Ficar com dez jogadores em uma partida desse nível faz uma diferença enorme.”

“É claro que estamos decepcionados por não termos vencido hoje, mas é assim que precisamos seguir”, conclui Van Bronckhorst, em tom positivo. “Pela forma como jogamos hoje e na última terça-feira... Sim, acho que a vitória está perto.”