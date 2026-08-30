Giovanni van Bronckhorst critica contratação milionária do Feyenoord após empate contra o ADO Den Haag

O Feyenoord desperdiçou pontos de forma surpreendente neste domingo, em De Kuip, contra o promovido ADO Den Haag (2 a 2). O goleiro Tjark Ernst foi vazado duas vezes novamente e, especialmente no 0 a 2, não passou muita segurança. Após a partida, o técnico Giovanni van Bronckhorst foi crítico em relação ao alemão de 23 anos.

Ernst foi levado a Roterdã neste verão como sucessor do compatriota Timon Wellenreuther. O goleiro ganhou imediatamente uma vaga no time titular do Feyenoord, que já desperdiçou pontos duas vezes nas três primeiras partidas da temporada. Além disso, os rotterdammers sofreram dois gols em cada jogo, contra Go Ahead Eagles (2 a 2), SC Cambuur (2 a 5) e, portanto, também contra o ADO.

Após a partida, Van Bronckhorst foi questionado pela ESPN a dar uma avaliação sobre Ernst, contratado junto ao Hertha BSC por quase cinco milhões de euros. "Tjark faz parte do time, naturalmente", começou o ex-lateral-esquerdo.

"Acho que também precisamos ajudá-lo mais como última linha. Quando temos a bola, mas certamente também defensivamente. Hoje sofremos dois gols e, sim, eles até surgem um pouco do nada, mas são momentos em que é preciso seguir atento. Não só o Tjark, mas também a defesa."

"Se há um arremesso lateral e dez segundos depois a bola está no gol, então está claro que isso não está bom", disse Van Bronckhorst. No primeiro gol, de Nigel Thomas, Ernst não conseguiu reagir rápido o suficiente a uma finalização desviada.

No 0 a 2 de Sekou Sylla, Ernst aparentemente foi devagar para o canto. O Feyenoord reagiu na partida e chegou ao empate com Ayase Ueda e Anis Hadj Moussa, mas não conseguiu evitar a vergonhosa perda de pontos.

Van Bronckhorst foi então questionado se o Feyenoord ainda vai se reforçar antes do fim da janela de transferências. "Acho que teremos de esperar pelo próximo dia. Dévy (diretor técnico Rigaux, nota da redação) está trabalhando nisso, e espero que algo possa acontecer."

"Mas, claro, também cabe ao clube avaliar se contratar jogadores é financeiramente viável. Isso não depende de mim." Van Bronckhorst também falou sobre Jeremiah St. Juste, que saiu no aquecimento e foi substituído pelo reforço Javi López.

"St. Juste não estava se sentindo totalmente bem e, no aquecimento, disse que não se sentia em forma, que se sentia vazio. Então é lógico que você não possa começar com ele", disse Gio, que então deslocou Mika Mármol para o centro para abrir espaço à esquerda para López.



