Giovane vê contrato perto do fim no Corinthians em meio a indefinição e propostas

Clube tem um mês para definir o futuro do atacante junto ao Capivariano, que já recebe propostas pelo jogador

O futuro de Giovane segue incerto. Uma das principais promessas das categorias de base do Corinthians tem contrato de empréstimo até o dia 14 de julho e o momento é de indefinição.

Para que o atacante siga no clube do Parque São Jorge, o Timão precisa desembolsar R$ 3 milhões de reais ao Capivariano. O valor é equivalente a 60% do passe do jovem atacante e foi definido no momento do empréstimo do jogador, em julho do ano passado.

Uma possível renovação do empréstimo está praticamente descartada. Isso porque o Capivariano vem recebendo o contato de outros clubes interessados na contratação de Giovane. Um deles, inclusive, já realizou uma proposta de 1,5 milhão de dólares (R% 7,6 milhões na cotação atual).

Mais artigos abaixo

O Corinthians, porém, tem a prioridade de compra até o dia 13 do próximo mês. Ou seja: o clube do Parque São Jorge tem mais um mês para definir a contratação do atacante pelo valor de R$ 3 milhões.

Giovane ganhou as suas primeiras chances no profissional do Corinthians com Vítor Pereira. O treinador utilizou o garoto em quatro oportunidades na temporada de 2022. Com a rescisão de Jô, o jovem atacante pode ganhar mais minutos no ataque do Timão.