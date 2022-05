Giorgio Scalvini: zagueiro se inspira em Thiago Silva para ser o próximo titular da Itália

As últimas temporadas foram um conto de fadas para a Atalanta. Considerado um dos menores clubes da primeira divisão da Itália, a equipe já figurou entre os melhores da nos Liga dos Campeões, depois de terminar consecutivamente entre os quatro primeiros no italiano nos últimos anos.

No entanto, essa série de futebol da Liga dos Campeões chegará ao fim na próxima temporada, com a equipe de Gian Piero Gasperini correndo o risco de perder completamente a competição continental, já que está em oitavo na tabela da Serie A, com apenas duas partidas restantes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas enquanto a equipe principal de Bérgamo se recupera, a diretoria do clube pode, pelo menos, se confortar com o fato de que a base da Atalanta continua produzindo talentos de alto nível.

Depois de desenvolver nomes como Franck Kessié, Dejan Kulusevski e Amad Diallo nos últimos anos, a Atalanta ganhou uma reputação por ter um dos melhores sistemas de jovens do futebol italiano.

E o mais recente a surgir no Gewiss Stadium parece pronto para se juntar a esses jogadores após uma campanha de destaque no time principal.

Giorgio Scalvini estreou pela equipe principal em outubro e, desde então, já se estabeleceu no time de Gasperini, tendo sido titular regular desde meados de março.

O zagueiro, que cita Thiago Silva como sua inspiração, sempre se destacou desde que ingressou na Atalanta, aos 12 anos, do Brescia, clube de sua cidade natal, e agora fez a transição para o profissional parecer relativamente fácil.

Ele apareceu pela primeira vez no radar de Gasperini durante 2020/21, quando foi uma das estrelas da equipe Primavera da Atalanta, que foi até a final nacional, antes de perder para o Empoli.

Jogando 31 vezes, ele fez o maior número de aparições de qualquer jogador nascido em 2003 ou depois durante a campanha, e foi recompensado com um lugar no banco da primeira equipe em algumas ocasiões ao longo da temporada.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

Ele teve a chance de impressionar ainda mais durante a pré-temporada, com suas exibições nos amistosos da Atalanta o suficiente para convencer o clube de que um novo defensor não precisa ser contratado no verão de 2021.

"Na minha opinião, Scalvini está aqui (no time principal) este ano. Ele está me dando excelentes impressões", disse Gasperini antes do início da temporada. Depois, o treinador comparou o jovem com um dos melhores zagueiros italianos atualmente: Alessandro Bastoni, da Inter de Milão.

"Ele pode ser um novo Bastoni, mas agora é apenas um sentimento. Em certas posições, a Atalanta pode usar muito a base, sem desperdiçar recursos com jogadores de outros lugares."

Ao contrário de Bastoni, Scalvini é destro, mas eles compartilham muitas das mesmas características. Ambos se sentem confortáveis jogando tanto na zaga quanto na lateral, enquanto com 1,94m, o jovem tem um nível físico semelhante ao do jogador italiano.

Scalvini também é, como Bastoni, confortável com a posse de bola, e fez algumas aparições jogando na base do meio-campo.

Sua estreia aconteceu contra a Udinese em outubro, mas foi só quando Matteo Lovato se juntou ao Cagliari, por empréstimo, em janeiro, que Scalvini foi realmente capaz de ganhar uma vaga no elenco principal.

"Para mim, é uma grande satisfação fazer parte deste grupo", disse ele após sua primeira partida pelo clube, contra o Venezia em janeiro.

"Os meus companheiros de equipe me ajudam muito e os seus conselhos facilitam o meu trabalho em campo."

Primo gol in @SerieA per Giorgio #Scalvini alla sua 6ª presenza da titolare 👏



Giorgio Scalvini scored his first @SerieA_EN goal on his 6th appearance as a starter 👑#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Us9WSbSUpJ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 19, 2022

Scalvini já fez 19 jogos no time profissional, com a temporada chegando ao fim na Itália, além de ter sido elogiado por suas atuações pelo técnico do RB Leipzig, Domenico Tedesco, quando os times se enfrentaram na Liga Europa.

Ele também marcou seu primeiro gol profissional com uma cabeçada bem colocada contra o Verona, ainda em abril, com a atenção da Atalanta para garantir sua renovação de contrato.

Mais artigos abaixo

O contrato de Scalvini dura apenas até o verão de 2023, e já existem clubes da Itália e de toda a Europa que estão monitorando a situação do zagueiro, com muitos acreditando que ele se tornará um dos pilares da seleção italiana nos próximos anos.

Aliás, ele quase teve o primeiro gostinho dos treinos com a seleção em janeiro, quando foi convocado para um elenco selecionado por Roberto Mancini para participar de uma preparação para os jogos dos play-offs da Copa do Mundo.

Uma ligeira lesão muscular, no entanto, impediu Scalvini de participar, mas provavelmente apenas adiou o inevitável em termos de outro jovem da Atalanta chegar ao topo do clube e do futebol internacional.