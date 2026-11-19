Compartilhar Siga GOAL no Google

O dirigente da Juventus Giorgio Chiellini revelou que o atacante Kenan Yildiz voltou a treinar com bola enquanto se recupera de uma fratura no pé. Fora de ação desde agosto, o jogador da seleção turca ainda precisará de tempo antes de fazer seu aguardado retorno.

Publicidade

Juventus recebe notícia importante sobre recuperação de Yildiz

Yildiz deu um passo importante na recuperação de uma grave lesão no pé. O jogador da seleção turca finalmente voltou a treinar com bola após um longo e frustrante período afastado. O talentoso atacante não entra em campo pelo clube italiano desde agosto.

Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo em sua primeira partida na Serie A nesta temporada, na apertada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Frosinone . A lesão obrigou o jovem a passar imediatamente por uma cirurgia. Com isso, a Juventus teve de disputar uma parte significativa de suas campanhas nacional e europeia sem uma de suas maiores promessas no ataque.

Chiellini pede paciência para o retorno

Ex-zagueiro e atual dirigente da Juventus, Chiellini deu uma atualização importante sobre a recuperação do jogador durante um evento de um clube de torcedores na Bélgica, na quarta-feira. Ele confirmou que o atacante está progredindo nos treinos. No entanto, também tratou de conter as expectativas de um retorno imediato às partidas oficiais e pediu paciência aos torcedores.

"Kenan está se recuperando", confirmou Chiellini à imprensa, segundo Gianluca Di Marzio. "Ele voltou a treinar com bola, mas ainda vai levar algum tempo. É um jogador que pode nos ajudar a dar um salto de qualidade."

Publicidade Publicidade

Desfalque em jogos importantes pelo clube

O longo período afastado também afetou seus compromissos pelo clube e pela seleção durante o outono. Yildiz já perdeu um total de 20 partidas pela Juventus e pela Turquia desde que sofreu a fratura no metatarso, em agosto.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Pelo campeonato nacional, o atacante ficou indisponível para dez partidas da Serie A. Ele também teve de acompanhar de fora quatro jogos importantes da Liga Europa pelo clube. Sua ausência também foi sentida pela seleção em um calendário internacional movimentado durante o outono. O jovem não pôde disputar nenhum dos seis jogos recentes da Turquia na fase de grupos da Liga das Nações.

Retorno previsto para o inverno

Os primeiros relatórios médicos após a cirurgia bem-sucedida no pé apontavam um período de recuperação de cerca de dois a três meses. Agora que ele voltou a treinar com bola, a equipe médica da Juventus acompanhará com atenção sua resposta física ao aumento da carga de trabalho nas próximas semanas.

Publicidade

Atualizações recentes indicam que Yildiz está se empenhando para voltar ao time principal em dezembro. Um retorno antes da pausa de inverno seria um grande reforço tático para o elenco diante de uma sequência apertada de jogos na Itália.

No entanto, a direção do clube certamente não assumirá riscos desnecessários com sua condição física a longo prazo. Se houver algum pequeno atraso na recuperação, o atacante talvez tenha de esperar até o ano novo para fazer seu tão aguardado retorno.