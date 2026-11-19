Juventus recebe notícia importante sobre recuperação de Yildiz
Yildiz deu um passo importante na recuperação de uma grave lesão no pé. O jogador da seleção turca finalmente voltou a treinar com bola após um longo e frustrante período afastado. O talentoso atacante não entra em campo pelo clube italiano desde agosto.
Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo em sua primeira partida na Serie A nesta temporada, na apertada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Frosinone. A lesão obrigou o jovem a passar imediatamente por uma cirurgia. Com isso, a Juventus teve de disputar uma parte significativa de suas campanhas nacional e europeia sem uma de suas maiores promessas no ataque.
Chiellini pede paciência para o retorno
Ex-zagueiro e atual dirigente da Juventus, Chiellini deu uma atualização importante sobre a recuperação do jogador durante um evento de um clube de torcedores na Bélgica, na quarta-feira. Ele confirmou que o atacante está progredindo nos treinos. No entanto, também tratou de conter as expectativas de um retorno imediato às partidas oficiais e pediu paciência aos torcedores.
"Kenan está se recuperando", confirmou Chiellini à imprensa, segundo Gianluca Di Marzio. "Ele voltou a treinar com bola, mas ainda vai levar algum tempo. É um jogador que pode nos ajudar a dar um salto de qualidade."
Desfalque em jogos importantes pelo clube
O longo período afastado também afetou seus compromissos pelo clube e pela seleção durante o outono. Yildiz já perdeu um total de 20 partidas pela Juventus e pela Turquia desde que sofreu a fratura no metatarso, em agosto.
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Pelo campeonato nacional, o atacante ficou indisponível para dez partidas da Serie A. Ele também teve de acompanhar de fora quatro jogos importantes da Liga Europa pelo clube. Sua ausência também foi sentida pela seleção em um calendário internacional movimentado durante o outono. O jovem não pôde disputar nenhum dos seis jogos recentes da Turquia na fase de grupos da Liga das Nações.
Retorno previsto para o inverno
Os primeiros relatórios médicos após a cirurgia bem-sucedida no pé apontavam um período de recuperação de cerca de dois a três meses. Agora que ele voltou a treinar com bola, a equipe médica da Juventus acompanhará com atenção sua resposta física ao aumento da carga de trabalho nas próximas semanas.
Atualizações recentes indicam que Yildiz está se empenhando para voltar ao time principal em dezembro. Um retorno antes da pausa de inverno seria um grande reforço tático para o elenco diante de uma sequência apertada de jogos na Itália.
No entanto, a direção do clube certamente não assumirá riscos desnecessários com sua condição física a longo prazo. Se houver algum pequeno atraso na recuperação, o atacante talvez tenha de esperar até o ano novo para fazer seu tão aguardado retorno.