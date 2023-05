Gimnasia y Esgrima x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela terceira rodada do grupo G; veja como acompanhar na TV e na internet

Em La Plata, o Goiás visita o Gimnasio y Esgrima na noite desta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no estádio Del Bosque, pela terceira rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Na lanterna do grupo e ainda sem pontuar, o Gimnasia entra em campo querendo reagir na competição. Além de precisar ganhar, o time argentino quer evitar sofrer gol, o que aconteceu nas últimas dez partidas que disputou.

Do outro lado, o Goiás está em terceiro lugar, com 2 pontos, e também busca o primeiro triunfo na Sul-A. O Esmeraldino segue sendo comandado pelo Emerson Ávila e vem de derrota no fim de semana, pelo Brasileirão.

Prováveis escalações

Gimnasia y Esgrima: Tomás Durso; Bautista Barros, Morales, Sánchez e Colazo; Miramon e Bolívar; Steimbach, Soldano e Muro; Tarragona. Técnico: Sebastán Romero.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Dieguinho e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

Desfalques

Gimnasia y Esgrima

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Nicolas está em negociação com o Ceará.

Quando é?