Como assistir a Gimnasia LP x Newell's Old Boys com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Argentino - 1/8 23 de nov. de 2026 - 15:00

O Gimnasia La Plata recebe o Newell's Old Boys pela Liga Profesional. O local da partida e o horário exato do início ainda não foram confirmados.

O time da casa chega em boa fase sob o comando de Ariel Pereyra. Venceu quatro dos últimos cinco jogos e ocupa a segunda posição em seu grupo no Clausura.

O desempenho recente mostra um padrão claro. O Gimnasia marcou em todos os jogos dessa sequência e fez dois gols em quatro dos cinco confrontos.

O Newell's Old Boys chega com menos embalo. A equipe de Frank Kudelka empatou seus últimos três jogos, contra Instituto, Union e San Lorenzo, e não perde desde a derrota por 1 a 0 para o Gimnasia Mendoza, em meados de outubro.

O time visitante tem sido difícil de vencer, mas apresenta pouca força ofensiva: marcou cinco gols em cinco jogos. Uma primeira vitória desde o triunfo por 2 a 1 sobre o Central Cordoba de Santiago o faria subir na tabela do Clausura, na qual ocupa a sexta posição do Grupo A.

O Gimnasia também leva vantagem no confronto recente: venceu o último encontro por 1 a 0, em novembro de 2024.

Veja o que sabemos sobre como acompanhar a partida.

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