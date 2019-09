Gilberto vive o melhor ano da carreira sob a batuta de Roger no Bahia

Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, centroavante de 30 anos cresceu sob o comando de Roger Machado durante a sua passagem pelo Tricolor de Aço

Gilberto vive um dos melhores momentos de sua carreira sob a batuta de Roger Machado. O dono da camisa 9 do já marcou 11 gols em 22 partidas com o atual técnico do clube.

Este é o melhor momento da carreira do atacante de 30 anos, sobretudo no que se refere à atuação no Campeonato Brasileiro.

O centroavante que tem passagens por e é o vice-artilheiro do Brasileirão, com nove gols. Somente Gabigol, com 15, está à frente do jogador. No entanto, ambos têm médias semelhantes em termos de finalizações por gol na competição.

O centroavante do converte 28% dos chutes que tenta na competição nacional, enquanto o jogador do Bahia marca 28,13% das finalizações que tenta.

Sob a batuta de Roger Machado, Gilberto marcou 11 gols - Bahia de Feira (final do estadual), (2), , Flamengo (3), (2), e Vasco.