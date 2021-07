Gilberto no Bahia: gols, recordes e tempo de contrato do jogador

Em sua quarta temporada no Tricolor, o atacante vem batendo recordes; confira

Se pintou gol do Bahia pelo Brasileirão, você já sabe: são grandes as chances do tento ter sido marcado pelo "Gibagol".

Com 32 anos, Gilberto se tornou o maior artilheiro da história do Tricolor de Aço em Campeonatos Brasileiros. Ídolo da torcida e multicampeão, chegou a quatro anos atrás, vindo do futebol turco, e cada vez mais vai se mostrando um dos principais goleadores da atualidade no futebol brasileiro.

Não á toa, vem despertando interesse de outros clubes e se tornou um nome que sempre aparece pipocando no mercado.

Em boa condição financeira, o Bahia não precisa realizar grandes vendas e pode se dar ao luxo de recusar propostas por Gilberto. Mesmo assim, o atleta ainda pode sair ao término de seu contrato.

Veja, então, os números e o tempo de contrato de Gilberto no Bahia.

Quantos gols Gilberto fez pelo Bahia?

Desde que chegou ao Bahia, Gilberto já marcou 75 gols: o suficiente para o colocar como o 18º maior artilheiro da história do clube.

No total, são 38 gols pelo Brasileirão, 20 pela Copa do Nordeste, nove pela Copa Sul-Americana, seis pela Copa do Brasil e três no Campeonato Baiano.

Quantos títulos e artilharias Gilberto já conquistou pelo Bahia?

Além de estar subindo na lista de maiores artilheiros da história do Bahia, Gilberto também vai fazendo história por outras razões.

O atacante, por exemplo, já conquistou três títulos com a camisa do Tricolor: foi campeão baiano em 2019 e 2020, bem como campeão da Copa do Nordeste em 2021.

Além disso, foi duas vezes artilheiro da Copa do Nordeste: em 2019, com nove gols, e em 2021, com oito.

Até quando vai o contrato de Gilberto com o Bahia?

Más notícias para o torcedor do Bahia: o contrato de Gilberto com o clube só vai até 31 de dezembro de 2021. Ou seja: o artilheiro já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

Em suas declarações, o atacante resolveu deixar a renovação para depois e não garantiu a permanência no clube.