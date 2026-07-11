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Gila: “No Milan porque é um dos times mais fortes do mundo, pela história e pelas ideias do técnico”

Milan
Mercado da bola

Mario Gila, que ontem assinou um contrato até 2031 com o Milan, concedeu uma entrevista aos canais oficiais do clube rossonero: “Escolhi o Milan porque é um dos times mais fortes do mundo; a história que ele tem e tudo o que o rodeia é exatamente o que eu precisava para chegar a certos níveis. Podemos realizar muitas coisas boas, há muitos objetivos e prometo ajudar a equipe dando tudo de mim. É um desafio maravilhoso para mim. As ideias do técnico e tudo o que representa o Milan me levaram a escolher o Diavolo”.


“Fiquei muito emocionado por ter chegado a um clube importante. Nestes últimos dias, tive muitas emoções positivas, estou muito feliz. Minhas sensações são positivas, tenho certeza de que me darei bem com os companheiros; sou do tipo que se adapta bem a qualquer lugar”.


“Estou muito curioso para conhecer o Milanello; os torcedores estarão lá na segunda-feira. Mal posso esperar para conhecer o técnico e ver como ele trabalha. Estou muito ansioso para estar no Milanello.”

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Milan
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