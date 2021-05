Gil do Vigor deixa o BBB: Sport, Corinthians e futebol fizeram parte de sua jornada na casa

O brother revelou torcida, temeu ser o Íbis da edição e conquistou o coração de boleiros

A trajetória de Gilberto no Big Brother Brasil acabou na semifinal do reality. Com 50,87%, Gil do Vigor foi eliminado no último paredão da temporada, que o colocou disputando vaga na grande final com a também pipoca Juliette e com a camarote Camilla de Lucas. O pernambucano, que conquistou uma enorme torcida no país, teve alguns momentos marcados pelo futebol.

Futebol e reality show são duas coisas que o brasileiro gosta bastante. E por que não juntar as duas? Desde da edição 20 do BBB, o mundo do esporte está cada vez mais envolvido nos assuntos do programa da Rede Globo - são jogadores torcendo, puxando mutirões, fazendo referências aos participantes. E em 2021, não foi diferente.

Dentro da casa estava Arthur, um atleta, que tentou seguir carreira de futebol. Mas se engana quem pensa que foi o crossfiteiro que comoveu a comunidade esportiva a seu favor. Quem fez isso foi o economista Gilberto, o Gil do Vigor. Considerado por muitos aquele que mais viveu o programa, o pernambucano, junto de Juliette, foi um dos favoritos da torcida e protagonizou bons momentos envolvendo o futebol.

Gil torcedor

Foi do jeito espontâneo que ele viveu boa parte do programa que ele declarou sua torcida para o futebol. Gil do Vigor torce para o Sport Recife e para o Corinthians. "Eu jurei que não iria assumir meu time aqui dentro!”.

“Sou do Sport e do Corinthians, porque morei em São Paulo. E lá em Recife, quando jogavam os dois, aí ficava.. A final da Copa do Brasil [de 2008], Sport e Corinthians, para quem eu torcia, pelo amor de Deus? Eu não sabia. O desespero que eu passei”, revelou o brother.

Na mesma conversa, Gil se mostrou preocupado com a situação do time que, quando ele entrou em confinamento, estava lutando contra o rebaixamento - do qual conseguiu se salvar. “Será que o Sport caiu? Estava bambando, visse. Mas estava tendo uma polêmica nos jogos do Sport. Só digo. Não vou falar mais nada”

Gil torcedor de arquibancada

E como foi que Gil acabou entregando sua torcida? Em uma conversa com outros brothers na cozinha da casa, o pernambucano, com Juliette, começou a cantar uma das músicas da torcida do Leão, Cazá Cazá.

Jogo do Leão rolando e @gilnogueiraofc e @FreireJuliette puxando o Cazá Cazá. Que conexão 😂🦁 Vamos, Sport! #PST pic.twitter.com/SyiWtw8mZ6 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 3, 2021

Sport Recife vigorizado

Gil passou fácil por todos os paredões que participou ao longo do programa - apesar de sempre achar que seria eliminado com rejeição, o brother sempre tinha uma porcentagem muito baixa de votos. Foi só no último paredão da temporada, valendo vaga na final do BBB, que a coisa apertou para ele.

Vendo um ilustre torcedor do Sport em perigo, a torcida se juntou para fazer um mutirão de voto para manter Gil na casa. Tudo começou com o apoio do perfil oficial do Leão, que postou a #FicaGil no Twitter, a partir daí, páginas ligadas ao time iniciam campanha para votos: "Rubro-negro apoia rubro-negro!".

Gil do Vigor Futebol Clube

Quem também esteve na torcida por Gil foram alguns boleiros. Em um dos paredões que Gil disputava, ele recebeu o apoio de Gabigol, do Flamengo. O atacante usou uma das marcas do brother no programa, sua "cachorrada", para apoiá-lo quando disputava vaga com Caio e Rodolffo.

Fica Gil da cachorrada 🤣🙌🏽 — Gabi 🇧🇷 (@gabigol) April 5, 2021

No mesmo paredão, o perfil oficial do Campeonato Carioca usou o tweet de Gabigol e mais uma marca de Gil no programa para se posicionar a favor do brother.

Se não ficar eu vou ficar INDIGNADOOO https://t.co/SnKO2GvdIS — Cariocão (@Cariocao) April 5, 2021

Gil em "O Adeus"

Apesar da grande torcida, da mobilização do Sport e de ter conquistado muitos fãs em seus 98 dias de BBB, Gil acabou eliminado na semifinal. Como é tradição desde a primeira edição do reality, ainda com Pedro Bial como apresentador, Tiago Leifert preparou um discurso para anunciar o eliminado da vez e, para terminar a jornada de Gil, escolheu fazer uma analogia com o futebol.

"BBB é justo? Um jogo justo? É justo? O que significa ser justo num jogo? Num esporte, assim, sei lá, no vôlei, futebol... se o juiz não erra, se não tem nada extracampo acontecendo - uma bola que era fora e deram dentro - se não tem nada disso, é justo. 'Chutei 80 bolas', e daí? Não entrou. Perdeu. Então, é justo. Se não tem nenhuma interferência externa e não tem nenhum erro, é justo. Se todas as regras são seguidas é justo", disse Leifert antes de anunciar a eliminação de Gil do Vigor.

Gil = Íbis?

A rejeição não veio, mas Gil ficou com medo dela durante todo o programa. O brother tinha medo de que seu jeito diferente fizesse com que o público não gostasse dele - apesar de ter sido justamente isso que o fez ser tão amado aqui fora da casa.

O medo era tanto que, durante uma conversa com Arthur, quando os dois estavam dizendo que cada participante representava um time de futebol, Gil ficou com medo de ser o Íbis - pior time do mundo - do BBB.

Após a eliminação do brother, o Íbis brincou em seu Twitter dizendo que estava orgulhoso de Gil, que perdeu o grande prêmio de R$ 1,5 milhão oferecido ao campeão do reality.

“Tomara que eu não seja o Íbis”

- Gilberto, BBB21.



E perdeu... estamos orgulhosos! Parabéns 🙂 pic.twitter.com/0vvszuxiYf — Íbis Sport Club (@ibismania) May 3, 2021

Gil na Ilha do Retiro

Ele foi simplesmente ele no programa. O rubro-negro que vai ficar doido quando for na Ilha do Retiro, ansiosos demais por esse momento! — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) May 3, 2021

Sem que a mobilização para a permanência no BBB tenha dado resultado, o Sport chamou Gil para visitar o estádio do time, a Ilha do Retiro. Os responsáveis pelas redes sociais do brother durante o confinamento comemoraram o convite, dizendo que ele iria ficar muito feliz: "ansiosos demais por esse momento".