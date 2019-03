Giggs: "Espero que Solskjaer seja efetivado como técnico do Manchester United"

O ex-jogador falou à Goal sobre sua admiração pelo trabalho do ex-colega de time desde que substituiu Mourinho em dezembro

Ryan Giggs elogiou Ole Gunnar Solskjaer pela forma como o seu antigo companheiro de equipe no Manchester United transformou a sorte do clube desde que assumiu o comando no lugar de José Mourinho.

Os Red Devils se recuperaram com o norueguês, que foi inicialmente colocado como técnico interino quando Mourinho foi demitido em dezembro de 2018.

Desde então, Solskjaer tem salvado a temporada do United, empurrando-os de volta para a disputa de uma vaga na Champions League na tabela da Premier e passando pelo Paris Saint-Germain nesta semana, em um dos dias mais memoráveis do maior torneio da Europa.

"É fantástico", disse Giggs em entrevista à Goal em Joanesburgo, na África do Sul, durante o Tour do Troféu da UEFA Champions League, apresentada pela Heineken. “Ninguém poderia ter imaginado a maneira como a equipe passou a jogar desde que ele assumiu", acrescentou.

"Nos resultados, há apenas a derrota para o PSG [na primeira partida das oitavas de final], o que pode acontecer. Até agora, ele jogou contra Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal e está invicto em todos esses jogos. Então, o que ele fez em um curto espaço de tempo é incrível”.

Solskjaer aposta que será o favorito quando chegar a hora de o vice-presidente executivo da United, Ed Woodward, tomar uma decisão sobre o sucessor permanente de Mourinho. E Giggs diz que, se o seu colega de Champions League de 1999 conseguir manter o ritmo, então ele será o candidato ideal para o trabalho de maneira efetiva.

"No Manchester United você tem que ter essa consistência, semana após semana, não é fácil. Ele teve um ótimo começo em sua carreira de treinador no United. Se ele conseguir o trabalho, o que eu espero que sim, ele tem que continuar mandando bem, o que não é fácil na Premier League e nos outros campeonatos”.

A vitória sobre o PSG contrariou as estatísticas, já que o campeão francês havia vencido por 2 a 0 a partida de ida e o United estava sem pelo menos dez jogadores titulares, incluindo Paul Pogba, suspenso.

Um ano após a humilhação do United contra o Sevilla no mesmo estágio do torneio, Solskjaer e seu assistente Mike Phelan reinstalaram a atitude de nunca desistir que era tão comum pelo clube quando comandado por Alex Ferguson.

"Estávamos acostumados a ter um futebol vencedor nos últimos 25 anos, mas também fazendo de uma forma que o Manchester United está acostumado", disse Giggs.

“Jogando um futebol empolgante, tendo jogadores jovens junto com os jogadores renomados que você traz. E ele está ganhando no caminho certo e tirando os fãs de seus lugares. Então, todo mundo está feliz no momento, que continue assim".

Os últimos dias da era Mourinho foram marcados por alguns desempenhos decepcionantes, mas o time se recuperou com Solskjaer dando de volta aos jogadores a sensação de alegria no futebol.

Mais artigos abaixo

"Como jogador, se você não está gostando, não faz sentido jogar. Quando você está curtindo seu futebol e está jogando com um sorriso no rosto, você vai tentar coisas. E é o que vejo no momento com jogadores como Pogba, Martial, Rashford, todos esses jogadores se expressando, e acho que Ole teve muito a ver com isso”, disse Giggs.

“Eu acho que todas as equipes estão felizes quando estão ganhando. Então, não importa quem é o treinador, quando você está ganhando, você tem um vestiário feliz porque você tem uma equipe feliz, a mídia não está te criticando e os torcedores estão felizes. Toda a atmosfera em volta do clube mudou porque estamos ganhando de novo e estamos voltando a jogar futebol no Manchester United”.

O Tour do Troféu da Liga dos Campeões da UEFA, apresentado pela Heineken, oferece aos fãs de todo o mundo a oportunidade de ver o cobiçado troféu da UCL e conhecer as lendas da competição em sua cidade natal. A África do Sul é a primeira parada de sete lugares que o Troféu UCL visitará em 2019 no Tour do Troféu da Liga dos Campeões da UEFA, apresentado pela Heineken. Em seguida, a Heineken levará o troféu e as lendas da UCL, Carles Puyol e Alessandro Del Piero, para a Indonésia.