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Swansea City U21 v Sheffield United U21: PDL 2Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Giggs alerta jogador do United antes da transferência para o Real Madrid: por que arruinar sua carreira?

Burnley Academy x Manchester United Academy
Burnley Academy
Manchester United Academy
Premier Reserve League 1
Manchester United x Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
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AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
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Valencia
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J. Gabriel
R. Giggs
M. Dowman
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Giggs pediu paciência ao jovem jogador

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A lenda do Manchester United, Ryan Giggs, enviou uma mensagem de advertência ao jovem talento JJ Gabriel, de 16 anos, que se prepara para deixar o clube inglês e se juntar ao Real Madrid.

Giggs, que disputou 963 partidas com a camisa do Manchester United e conquistou 34 títulos importantes com o clube, falou sobre o futuro do jogador durante sua participação no canal de seu ex-companheiro Rio Ferdinand no YouTube, afirmando: "Até agora, tudo está indo bem na carreira dele (Gabriel), então por que estragar isso? Você está no caminho certo".

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O galês acrescentou: "Eu treinei aos 15 anos e só joguei pelo time principal dois anos depois, então você precisa ter a paciência que as pessoas parecem não ter atualmente. E acredite se quiser, o futebol com o time principal do Manchester United é completamente diferente de jogar nas categorias de base, ou mesmo em jogos de pré-temporada".

E prosseguiu: "Você pode se sair bem no primeiro jogo, mas precisa fazer isso ao longo de 40 ou 50 partidas na temporada. Você vai enfrentar lesões, perda de forma e resultados ruins, então precisa ser paciente. Se você está no caminho certo, espere a sua vez, por mais bom que seja".

Giggs citou a experiência de Max Dowman, jovem talento do Arsenal, como um exemplo a ser seguido, afirmando: "Max Dowman é incrível, mas atualmente não joga pelo Arsenal. Tenho certeza de que ele está esperando a sua vez, e tenho certeza de que ele está impaciente, mas não se rebela. Ele sabe que, daqui a dois anos, talvez se torne titular no Arsenal".

Gabriel está atualmente próximo de anunciar oficialmente sua ida ao Real Madrid, por cerca de 15 milhões de euros, segundo informações da imprensa.

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