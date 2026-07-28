Gigante holandês consultou recentemente o Manchester United sobre Joshua Zirkzee

O Ajax consultou recentemente o Manchester United sobre a situação de Joshua Zirkzee, segundo informa o The Athletic. No entanto, o veículo confiável não espera que o holandês faça a transferência para o maior campeão do país.
Zirkzee chegou há dois verões vindo do Bologna, da Itália. Na época, a potência inglesa pagou pouco mais de 40 milhões de euros pelo atacante.
No Manchester United, ele nunca conseguiu se firmar totalmente. Após 75 jogos, soma 9 gols e 4 assistências. Também não conquistou nenhum título com o clube.
Por isso, agora ele pode deixar o clube. Ajax, Juventus, Como e dois clubes da Premier League têm interesse no atacante de 25 anos.
No entanto, o The Athletic considera pequena a chance de Zirkzee se transferir para Amsterdã. Recentemente, o Ajax comprou Marcos Leonardo por 19 milhões de euros e acertou a chegada de Tolu Arokodare por empréstimo.
Com isso, a posição de centroavante na Johan Cruijff ArenA já está bem preenchida. Zirkzee parece estar a caminho de uma transferência para a Itália, já que a Juventus é quem aparece em melhor posição pelo atacante.
Zirkzee ainda impressionou no último sábado, no amistoso do Manchester United contra o BK Rosenborg. O jogador de Schiedam deixou dois adversários e o goleiro para trás antes de tocar com calma para o gol.