A Juventus, da Itália, pensa em reformular a posição de goleiro da Velha Senhora com Unai Simón, campeão recentemente da Copa do Mundo com a seleção de seu país, a Espanha.

A rede Tutto Mercato Web informou que a Juventus parece determinada a fazer uma investida pela contratação de Simón, goleiro do Athletic Bilbao.

Unai Simón tem 29 anos e seu valor é estimado em cerca de 25 milhões de euros, ressaltando-se que seu contrato com o Bilbao se estende até o verão de 2029.

A busca por um novo goleiro é uma das prioridades da Juventus durante a janela de transferências de verão, especialmente após as atuações pouco convincentes apresentadas por Di Gregorio nos amistosos durante o período de preparação, e por isso o clube deseja acelerar suas movimentações nesse sentido.

Unai Simón chamou fortemente a atenção graças ao seu nível impressionante na Copa do Mundo de 2026, quando suas redes só balançaram uma única vez ao longo dos jogos do torneio, na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final.