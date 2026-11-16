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Sir David Beckham trava uma batalha judicial com a Coty depois que fragrâncias com sua marca foram encontradas à venda em lojas de descontos e postos de gasolina. A empresa que administra sua marca pede ao menos US$ 41 milhões em indenização, mas a gigante dos perfumes nega todas as alegações, pede que o processo seja rejeitado e afirma que a disputa, na verdade, envolve uma mudança antecipada para uma concorrente.

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Empresa de Beckham leva Coty à Justiça

Sir David Beckham está em disputa judicial com a Coty, empresa que distribui os perfumes com sua marca, depois que os produtos foram encontrados à venda em lojas de descontos e postos de gasolina. Segundo o The Athletic, os documentos judiciais descrevem o "choque e consternação" de Beckham ao ver suas águas de toalete e águas de perfume em cestos de ofertas.

A ação, apresentada em Nova York, foi movida pela DB Ventures, empresa sediada em Londres que o presidente e coproprietário do Inter Miami criou para administrar seus direitos de imagem e parcerias comerciais. A empresa pede compensação e indenização de "não menos de US$ 41 milhões" e quer a rescisão do contrato.

Alegação de "desespero e ganância" por vendas na Poundland

A DB Ventures, que descreve o ex-jogador de Manchester United e Inglaterra, de 51 anos, como "uma das figuras mais icônicas e influentes do esporte, da moda e dos negócios", afirma que sua "imagem de luxo" foi "cuidadosamente cultivada" ao longo de décadas. Os documentos apresentados pela empresa à Justiça dizem: "A Coty distribuiu fragrâncias David Beckham por meio da rede de lojas de descontos Poundland, permitindo que o produto fosse vendido a preços de lojas de um dólar e associando a marca David Beckham a produtos baratos e com desconto."

A empresa alega que um estoque estimado em US$ 24,2 milhões (£ 18,2 milhões) foi vendido por "canais de distribuição não autorizados e com descontos típicos de liquidação", e pergunta: "Como isso pôde acontecer? Desespero e ganância." Também afirma que uma auditoria constatou que a Coty declarou vendas líquidas US$ 123 milhões (£ 93 milhões) abaixo do valor real, o que lhe custou US$ 6 milhões (£ 4,5 milhões) em royalties.

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Coty nega alegações e pede rejeição da ação

A Coty negou todas as alegações e apresentou uma petição à Suprema Corte de Nova York pedindo que a ação "seja rejeitada em sua totalidade". A empresa afirma que o processo foi movido indevidamente em Nova York, sustenta que uma campanha de marketing não autorizada foi um episódio isolado, resolvido imediatamente, e nega ter descumprido o contrato. "Não se trata de proteger a marca David Beckham", afirma.

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A Coty alega que a DB Ventures já fechou um acordo com uma de suas concorrentes e quer que o tribunal "crie uma saída antecipada do contrato". Seus advogados acrescentam: "Os valores dos supostos prejuízos são inteiramente especulativos, pois foram extrapolados de uma auditoria incompleta." E prosseguem: "Uma suposta discrepância identificada no meio de uma auditoria inacabada não configura descumprimento contratual."

O que acontece agora na disputa pelos perfumes de Beckham?

A Suprema Corte de Nova York deve decidir agora se a ação terá prosseguimento. A Coty produz 45 fragrâncias com a marca Beckham, mas a Interparfums terá a licença a partir de janeiro de 2027, após um novo acordo fechado pelo Authentic Brands Group, proprietário do nome Beckham.

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A Coty argumenta que a ação busca "antecipar uma decisão comercial" de mudar para uma concorrente antes do fim do contrato atual, em 2028.