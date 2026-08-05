Em uma tentativa de manter o cargo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tentou subornar a federação marroquina de futebol, informa o The Times. Em troca de apoio por escrito, o suíço ofereceu a final da Copa do Mundo de 2030.

Infantino já está há algum tempo sob forte pressão. O plano do dirigente de dar a investidores privados uma participação nos maiores torneios da FIFA fracassou completamente e pode lhe custar o cargo.

A UEFA e a CONCACAF (América do Norte, América Central e o Caribe) se manifestaram rapidamente de forma contundente contra Infantino. A Confederação Asiática de Futebol, a AFC, também logo se juntou à oposição a Infantino.

Infantino realizou na quarta-feira uma reunião de crise com os principais dirigentes da federação de futebol de Marrocos, que, assim como Espanha e Portugal, organizará grande parte da Copa do Mundo de 2030.

Infantino espera sobreviver como presidente da FIFA também com o apoio por escrito de Marrocos, embora seu cargo pareça, lenta mas seguramente, ter se tornado insustentável por causa das críticas massivas em todo o mundo.

O autor do The Times, Martyn Ziegler, que revelou a notícia sobre o plano de investimento de Infantino, escreve que Infantino por enquanto não pensa em renunciar e faz de tudo para manter o cargo.

Assim, ele ofereceu que a final da Copa do Mundo de 2030 fosse disputada no novíssimo Estádio Hassan II, em Casablanca, em troca de apoio. A Espanha, meanwhile, considera que a final da Copa do Mundo deve ser disputada no país.

Para a presidência da FIFA entre 2027 e 2031, os candidatos podem se inscrever junto à FIFA até 18 de novembro. O (novo) presidente será anunciado em 18 de maio, em Rabat, no Marrocos.

O canadense Victor Montagliani (presidente da CONCACAF) e o presidente da AFC, xeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, são citados como possíveis sucessores de Infantino.