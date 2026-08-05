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Fouzi Lekjaa Gianni InfantinoGetty
Jonathan van Haaster

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Gianni Infantino tenta subornar Marrocos em tentativa de seguir como presidente da Fifa

Marrocos

Em uma tentativa de manter seu cargo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tentou subornar a federação marroquina de futebol, informa o The Times. Em troca de apoio por escrito, o suíço ofereceu a final da Copa do Mundo de 2030.

Infantino já está há algum tempo sob forte pressão. O plano do dirigente de dar a investidores privados uma participação nos maiores torneios da FIFA fracassou completamente e pode lhe custar o cargo.

A UEFA e a CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe) se manifestaram rapidamente e de forma contundente contra Infantino. A Confederação Asiática de Futebol, a AFC, também logo se juntou à oposição a Infantino.

Na quarta-feira, Infantino realizou uma reunião de crise com os principais dirigentes da federação de futebol de Marrocos, que, assim como Espanha e Portugal, organizará grande parte da Copa do Mundo de 2030.

Infantino espera sobreviver como presidente da FIFA também com o apoio por escrito de Marrocos, embora seu cargo pareça ter se tornado lenta, mas seguramente, insustentável por causa das críticas massivas em nível mundial.

O autor do The Times, Martyn Ziegler, que revelou a notícia sobre o plano de investimento de Infantino, escreve que Infantino, por enquanto, não pensa em renunciar e está fazendo de tudo para manter seu cargo.

Assim, ele ofereceu que a final da Copa do Mundo de 2030 fosse disputada no novíssimo Estádio Hassan II, em Casablanca, em troca de apoio. Enquanto isso, a Espanha entende que a final da Copa do Mundo deve ser disputada no país.

Para a presidência da FIFA entre 2027 e 2031, os candidatos podem se inscrever junto à FIFA até 18 de novembro. O (novo) presidente será anunciado em 18 de maio, em Rabat, no Marrocos.

O canadense Victor Montagliani (presidente da CONCACAF) e o presidente da AFC, xeique Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, são citados como possíveis sucessores de Infantino.

De forma curiosa, a Arábia Saudita ainda não adotou uma posição sobre Infantino. A federação nacional de futebol do país primeiro nomeará, em 30 de agosto, um sucessor para Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal deixou a presidência da federação saudita de futebol após a eliminação na Copa do Mundo. Assim que um sucessor for nomeado, é esperada a reação oficial daquele país.

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