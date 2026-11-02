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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Gianni Infantino sob pressão após a FIFA concordar em divulgar documentos secretos depois de ultimato da UEFA

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Gianni Infantino enfrenta um dos maiores desafios à sua liderança, já que a FIFA finalmente cedeu à pressão da UEFA para divulgar documentos internos sigilosos. A decisão ocorre após um intenso impasse em torno do projeto FIFA Forward Enterprise (FFE), que fracassou e pretendia vender participações na Copa do Mundo a investidores privados.

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Uefa exige transparência sobre tentativa de venda da Copa do Mundo

A pressão aumenta sobre o presidente da Fifa, já que a entidade que comanda o futebol mundial concordou oficialmente em abrir seus registros aos membros do conselho. A mudança ocorre em resposta direta a um ultimato da Uefa, que exigiu a divulgação de todas as informações sobre o plano abandonado de envolver investidores privados na Copa do Mundo.

A entidade europeia havia estabelecido o prazo de 2 de novembro para que a Fifa esclarecesse sua governança e os processos de tomada de decisão que levaram à controversa proposta da FIFA Forward Enterprise (FFE).

Infantino já havia pedido desculpas formalmente pelo fracasso do plano durante uma reunião recente do conselho, mas sua recusa em dar uma explicação detalhada na ocasião deixou muitas federações insatisfeitas. Em vez de abrir espaço para perguntas na reunião, o presidente pediu que todos os questionamentos fossem enviados por escrito. A pressão vinda de Nyon, porém, tornou-se impossível de ignorar e levou a cúpula da Fifa a agir tarde da noite para evitar uma ruptura completa nas relações entre as duas organizações mais poderosas do futebol mundial.

Condições rigorosas para consultar documentos em Zurique

Em uma carta enviada poucas horas antes do prazo imposto pela Uefa, o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, informou aos membros do conselho que os documentos solicitados seriam disponibilizados para análise. A oferta, porém, vem acompanhada de restrições significativas: os arquivos não serão distribuídos digitalmente. Os dirigentes terão de ir à sede da Fifa, em Zurique, para consultá-los pessoalmente, sob rigorosas regras de confidencialidade. Os membros receberam um prazo de duas semanas para manifestar interesse em analisar o material, segundo a BBC Sport.

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A Fifa afirma que as restrições são necessárias para cumprir obrigações legais e proteger informações sensíveis. Fontes internas indicam que a entidade considerou «inviável» a exigência da Uefa de responder a mais de 100 perguntas em duas semanas, citando a pesada carga de trabalho com a organização de torneios de base e os preparativos para um congresso extraordinário. Além disso, a equipe jurídica da Fifa teria recomendado cautela devido a um processo judicial em andamento nos Estados Unidos, no qual a Uefa solicitou a divulgação de provas que poderiam levar a denúncias criminais na Suíça.

Tópicos relacionados

Preocupações mais amplas com a governança e pressão eleitoral

A disputa em torno do projeto FFE é apenas um dos motivos da insatisfação mais ampla com a atual gestão de Infantino. Em uma carta de tom contundente, a Uefa destacou uma série de queixas, entre elas a controversa decisão de conceder o primeiro Prêmio da Paz da Fifa a Donald Trump e a forma como foi tratada a suspensão de Folarin Balogun.

\A carta afirmava: «A retirada do FFE, o reconhecimento de erros e o anúncio de 'possíveis reformas de governança' não explicam como as decisões em questão foram tomadas nem por que o Conselho da Fifa não foi envolvido na etapa apropriada.»

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A pressão por transparência chega em um momento decisivo para Infantino, que pretende disputar a reeleição no próximo ano. O prazo de 18 de novembro para que candidatos rivais anunciem suas intenções se aproxima rapidamente, e a postura firme da Uefa é amplamente vista como uma tentativa de enfraquecer a posição do atual presidente.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”