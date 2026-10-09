Gianni Infantino será novamente presidente da FIFA: caminho livre apesar do apoio marginal

Victor Montagliani vai se retirar da disputa para se tornar presidente da FIFA, segundo informaram vários veículos britânicos na noite desta quinta-feira. Com isso, Gianni Infantino parece caminhar com facilidade para um quarto mandato.

As eleições para a presidência da FIFA estão previstas para 2027. O suíço Infantino já anunciou que quer concorrer a um quarto mandato.

No entanto, ele está longe de ter o apoio de todos. Todos os países filiados à UEFA não votarão nele, como a entidade europeia de futebol anunciou no início desta semana.

Também a confederação asiática AFC e a CONCACAF são ferrenhas opositoras de um quarto mandato para Infantino. Apenas na África, Infantino ainda tenta conquistar votos.

O problema agora é apenas que Infantino não tem nenhum adversário. Montagliani parecia ser o nome para isso, mas o canadense prefere continuar como presidente da CONCACAF.

Infantino se envolveu em várias polêmicas no verão passado, durante a Copa do Mundo. Principalmente o fato de a FIFA ter revertido a suspensão do atacante americano Folarin Balogun caiu muito mal.

Os candidatos à presidência da FIFA ainda têm até 18 de novembro para se registrar. No momento, portanto, ninguém se apresentou para desafiar Infantino.