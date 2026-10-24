Gianni Infantino ri dos pedidos para deixar a presidência da Fifa apesar da polêmica sobre os direitos comerciais da Copa do Mundo

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Gianni Infantino rejeitou de forma enfática as sugestões de que deveria renunciar à presidência da FIFA após um período de intensa turbulência institucional. O dirigente suíço-italiano afirma que continua a contar com o apoio esmagador da comunidade do futebol mundial, apesar da reação contrária aos planos de vender os direitos comerciais.

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Infantino resiste à crise dos direitos comerciais

Há dois meses, Infantino enfrentou forte pressão da UEFA, da CONCACAF e da Confederação Asiática de Futebol (AFC). Os dirigentes das confederações o acusaram de “enganá-los” em relação à iniciativa FIFA Forward Enterprise (FFE). A proposta controversa previa a venda de uma participação nos direitos comerciais da FIFA a uma empresa privada de investimentos.

Infantino abandonou o projeto FFE poucos dias depois de apresentá-lo. Ainda assim, a repercussão prejudicou seriamente sua relação com partes interessadas importantes. Recentemente, a UEFA deu à FIFA até 2 de novembro para divulgar toda a documentação relacionada ao plano abandonado, alegando que questões fundamentais continuam sem resposta.

Durante uma reunião recente do Conselho da FIFA, os membros advertiram Infantino de que ele não teria condições de permanecer no cargo caso não entregasse os documentos solicitados. Mais tarde, o presidente pediu desculpas pela forma como o projeto FFE foi comunicado e submetido a consultas.

“Não há problema em discordar”

Getty Images

Apesar das duras críticas, Infantino não se mostra nem um pouco preocupado com a possibilidade de deixar o cargo. Questionado, em uma rara entrevista, se havia pensado em renunciar, o dirigente da FIFA apenas riu antes de defender seu mandato.

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“Bem, como vocês sabem, fui eleito por 211 federações de todo o mundo”, disse. “Acho importante que, em uma organização como a FIFA, possam existir opiniões e pontos de vista diferentes. Mas, se levamos a sério a democracia, o processo democrático, a ideia de que todos têm o mesmo voto e a mesma voz em todo o mundo e de que o futebol pertence a todos, então também precisamos respeitar as opiniões da imensa maioria.”

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Ao abordar o profundo desentendimento com a UEFA e outras confederações, Infantino pediu união. “Não há nada de errado em discordar”, acrescentou. “Vemos isso todos os dias em tantos países do mundo. Não há problema em discordar. Não há problema em ter pontos de vista diferentes, mas precisamos ser capazes de seguir em frente.”

Em entrevista durante a Copa do Mundo Sub-15 no Azerbaijão, ele reconheceu falhas administrativas. O presidente admitiu que a FIFA havia feito “algumas coisas que talvez não tenham sido tão boas”, mas insistiu que ele e a administração estavam agindo “da melhor maneira possível”.

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Apoio global fortalece candidatura à reeleição

Nas últimas semanas, Infantino viajou pelo mundo para recuperar seu capital político. As visitas a Marrocos, Cabo Verde, Japão e República Dominicana renderam dividendos significativos. Em uma mudança decisiva de posição, o presidente da AFC, Sheikh Salman, passou a apoiar o suíço-italiano, dividindo o bloco inicial de oposição.

“Acabei de voltar de Tóquio, onde a Confederação Asiática de Futebol declarou apoio total a mim”, afirmou Infantino. “Estive em Cabo Verde, onde todos os países africanos declararam apoio a mim. Estou conversando com todas as federações, em todas as partes do mundo.”

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Ele reconheceu a dificuldade de manter o mundo do futebol unido, mas ressaltou que a decisão final cabe aos votantes. “Há diferentes pontos de vista, nem sempre é fácil reunir todos, mas precisamos respeitar, e eu respeito, todas as opiniões e todos os pontos de vista. Depois, caberá às federações filiadas à FIFA decidir quem querem como presidente e como querem que a FIFA seja administrada”, explicou.

Questionado se divulgaria os controversos documentos do FFE exigidos pela UEFA, Infantino não deu uma resposta direta. Citando procedimentos legais em andamento, afirmou: “É claro que responderemos a todas as perguntas feitas, na medida em que o processo permitir, na medida do possível.”

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Caminho livre para um terceiro mandato

Getty Images

A intensa campanha de Infantino para consolidar seu poder fez sua reeleição para um terceiro mandato parecer quase inevitável. O prazo para que candidatos adversários anunciem a intenção de disputar a eleição presidencial de março termina em 18 de novembro.

Até o momento, nenhum adversário se apresentou, o que significa que Infantino pode concorrer sem oposição. Para tornar sua candidatura ainda mais atraente às federações filiadas, ele propôs um aumento de US$ 3,4 bilhões (£ 2,6 bilhões) no financiamento para o desenvolvimento do futebol mundial.