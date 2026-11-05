Gianni Infantino enfrenta grande ameaça! Kozo Tashima, da Federação Japonesa de Futebol, lança candidatura à presidência da Fifa com apoio da Uefa

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O controle de Gianni Infantino sobre a gestão do futebol mundial enfrenta seu maior desafio até agora, com uma figura de destaque do futebol asiático se preparando para entrar na disputa pela presidência da Fifa. Kozo Tashima, presidente honorário da Associação de Futebol do Japão (JFA), declarou oficialmente sua intenção de concorrer ao cargo mais alto do futebol mundial.

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Surge um adversário de peso

Em uma iniciativa que causou grande repercussão nos bastidores do poder em Zurique, Tashima confirmou sua intenção de disputar a presidência da FIFA. O dirigente japonês se torna o adversário mais expressivo de Infantino, que comanda o futebol mundial desde 2016. Tashima é a segunda pessoa a anunciar sua candidatura antes do prazo decisivo de 18 de novembro, depois do ex-zagueiro do Tottenham Ramon Vega.

Embora a candidatura de Vega ainda seja incerta devido à exigência de cinco indicações de federações filiadas, não se espera que Tashima enfrente a mesma dificuldade. O ex-jogador da seleção japonesa é uma figura muito respeitada no futebol e acredita-se que conte com o apoio estratégico da UEFA. A entidade que comanda o futebol europeu está cada vez mais insatisfeita com a gestão de Infantino, especialmente após uma proposta controversa, apresentada no início deste ano, de vender uma participação nos direitos comerciais da FIFA.

Em entrevista ao jornal japonês Sports Nippon, Tashima expôs sua visão para o futuro da organização. “Sou grato por poder fazer este anúncio com o apoio integral da Associação Japonesa de Futebol”, explicou. “Não se trata de vencer ou perder, mas de transmitir ao mundo a postura honesta, sensata e íntegra que o futebol japonês construiu. O que a FIFA precisa agora são esses valores que preservamos. Decidi me candidatar para levar essa mensagem ao mundo.”

Uma disputa pelos princípios da gestão do futebol

Tashima apresenta sua candidatura como uma intervenção necessária para restabelecer o equilíbrio na organização, que tem 211 federações filiadas. Ele tem defendido enfaticamente a necessidade de mais transparência e de decisões coletivas sobre o futuro financeiro do esporte. O dirigente japonês pede a volta de uma “FIFA justa e imparcial”, na qual a distribuição dos recursos seja discutida abertamente, em vez de ser determinada por um pequeno grupo de dirigentes.

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“No momento, não há ninguém à vista para desafiar o presidente Infantino. Tomei minha decisão na semana passada, após concluir que seria extremamente indesejável que ele conquistasse mais um mandato sem uma eleição. Este é um teste da capacidade da FIFA de corrigir os próprios rumos. Precisamos fazer com que a FIFA volte a ser justa e imparcial”, disse Tashma.

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“Embora gerar receita seja certamente importante, a distribuição desses recursos deve ser objeto de uma ampla discussão entre todas as 211 federações filiadas; um modelo de gestão no qual as decisões são tomadas unilateralmente por um grupo restrito é fundamentalmente falho. Pretendo recolocar a organização no caminho certo. Estou lutando por uma causa maior.”

A UEFA e a busca por mudanças

A candidatura de Tashima parece fazer parte de uma estratégia mais ampla da UEFA para encontrar uma alternativa viável à atual gestão. Há meses, dirigentes europeus procuram um candidato capaz de unir as diferentes confederações contra Infantino. Cresce a percepção de que um adversário não europeu poderia ter mais sucesso em conquistar votos pelo mundo, entre pessoas que frequentemente se ressentem do que consideram ser o eurocentrismo do esporte.

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O momento do anúncio chama especial atenção diante da extensa rede de aliados de Tashima na Europa. Segundo relatos, ele manteve conversas detalhadas com representantes da UEFA durante o recente congresso da Confederação Asiática de Futebol (AFC), em Tóquio. Isso sugere um esforço coordenado para formar uma coalizão que reúna vários continentes e possa enfraquecer o controle que a atual liderança exerce sobre os blocos de votação.

Lealdades divididas na Ásia

A entrada de Tashima na disputa cria uma dinâmica interessante dentro da AFC. O presidente da entidade, Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa, recentemente deuuma guinada significativa ao declarar publicamente seu apoio a Infantino, apesar de ter demonstrado interesse pela oposição anteriormente. A presença de Tashima na votação pode dividir o voto asiático, que tradicionalmente tem sido um reduto do atual presidente.

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Infantino ainda conta com forte apoio em várias regiões importantes, entre elas a América do Sul, a África e partes do Oriente Médio, especialmente de países influentes como Catar e Arábia Saudita. Para garantir a reeleição para um quarto mandato, o atual presidente precisa alcançar o número decisivo de 106 votos. Embora continue favorito, a entrada de uma figura respeitada como Tashima garante que a disputa em Rabat não será uma simples formalidade.