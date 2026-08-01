Gianni Infantino recuou de seu plano altamente controverso de “vender” a Copa do Mundo, segundo um comunicado oficial da FIFA. De acordo com o presidente da entidade, havia apoio insuficiente para o plano.

Na semana passada, Infantino anunciou que a FIFA queria colocar os direitos comerciais da Copa do Mundo em uma nova empresa, a FIFA Forward Enterprise. Investidores externos poderiam então adquirir uma participação nessa companhia.

A entidade máxima do futebol mundial prometeu às suas 211 federações filiadas um repasse de 40 milhões de dólares caso aprovassem a proposta até 19 de setembro. Isso gerou reações indignadas, entre elas da UEFA e da KNVB.

No fim, todos os 55 países da UEFA e todos os 26 países da CONCACAF decidiram não colaborar com esse plano, o que levou Infantino a encerrar a proposta.

"Depois de ouvir cuidadosamente todas as posições, ficou claro que o projeto semeou divisão e já não está de acordo com o interesse do objetivo original."

"Nosso objetivo sempre foi unir e melhorar. Por isso, esta proposta não seguirá adiante. Minha intenção é reunir novamente todas as partes interessadas nos próximos dias e semanas, no espírito de um interesse compartilhado em nosso esporte, e com o objetivo de continuar o crescimento do futebol em todo o mundo, especialmente nos países que mais precisam do nosso apoio", concluiu a FIFA.