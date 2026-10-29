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Enzo Maresca tratou rapidamente de descartar as especulações de que Gianluigi Donnarumma poderia ser substituído como goleiro titular do Manchester City. Apesar de Geronimo Rulli ter sido o herói na dramática vitória sobre o Brighton nos pênaltis pela Copa da Liga Inglesa, o treinador italiano insiste que a hierarquia no gol permanece inalterada.

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Drama na Copa da Liga Inglesa no Etihad

O Manchester City garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa na quarta-feira, após uma tensa vitória por 4 a 3 nos pênaltis sobre o Brighton. O time da casa precisou buscar o empate duas vezes no 2 a 2 no tempo regulamentar, no Etihad Stadium. Malick Yalcouye abriu o placar para os visitantes, antes de Mateo Kovacic empatar.

Georginio Rutter recolocou o Brighton em vantagem, mas Vitor Reis desviou uma cobrança de falta de Rayan Cherki para marcar seu primeiro gol pelo clube e levar a partida para os pênaltis. O empate veio logo após a entrada de Jeremy Doku, que deu um ânimo perceptível à torcida da casa.

Rulli assumiu o protagonismo na disputa por pênaltis. Depois que Kovacic desperdiçou sua cobrança, o goleiro argentino defendeu as tentativas de Yasin Ayari e Lewis Dunk para garantir a classificação do City. Rulli substituía Donnarumma, a quem Maresca havia concedido uma breve folga, assim como a outros quatro jogadores habitualmente titulares.

Sem dúvidas sobre o papel de Donnarumma

Apesar de questionamentos recentes sobre a atuação de Donnarumma, Maresca descartou qualquer debate sobre seu goleiro titular. Ao ser perguntado se a atuação de Rulli poderia fazê-lo assumir a camisa 1, o treinador do City foi categórico.

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“Não, de forma alguma, do meu ponto de vista”, afirmou Maresca. “Ele está trabalhando bem, mas sabe exatamente qual é o seu papel, e não há nenhuma dúvida sobre isso.”

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O técnico italiano também aproveitou para falar sobre as ambições da equipe em todas as competições. Ele acrescentou: “É uma competição diferente, mas a ambição precisa ser a mesma. Este é um projeto novo, com jogadores novos e um técnico novo. Começou há três meses. Precisamos fazer a nossa parte. Isso significa vencer jogos e, no momento, estamos fazendo isso.”

Repercussão fora de campo e foco nas competições nacionais

A boa sequência de resultados do City acontece em meio a um cenário complicado, com o clube ainda lidando com as consequências do veredicto que o considerou culpado das acusações financeiras no mês passado. Ainda assim, Maresca manteve seu elenco totalmente concentrado nos objetivos dentro de campo nos primeiros meses de seu trabalho.

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O gigante de Manchester ocupa atualmente a liderança da Premier League após um bom início de temporada. A recompensa pela vitória apertada sobre a equipe de Fabian Hurzeler é um confronto favorável nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa contra o Bradford, da League One.

Reencontro com o Brighton na Premier League

O City não terá de esperar muito para enfrentar o Brighton novamente: as equipes se encontram neste sábado, no Etihad, pela Premier League. Como os dois técnicos fizeram, juntos, 16 mudanças no confronto pela copa no meio da semana, a expectativa é que voltem a escalar suas equipes titulares para o reencontro.

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Maresca prevê outro duelo desgastante contra o Brighton. O italiano disse: “Eles vivem um momento brilhante. Estão vencendo jogos e marcando gols. Fazem muitos gols em todas as partidas: três, quatro, cinco gols por jogo.

“Assisti a todos os jogos deles na Premier League desde que começamos e, desde o primeiro dia, contra Arsenal, [Crystal] Palace e Liverpool, eles sempre partem para cima e marcam homem a homem. Sabíamos que esta seria uma partida difícil e que eles serão exatamente iguais no sábado.”