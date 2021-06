Gianluigi Buffon de volta ao Parma? Veja tempo de contrato e outros detalhes do retorno

De saída da Juventus, o goleiro italiano está próximo de anunciar sua volta ao clube que o revelou para o futebol

Gianluigi Buffon seguirá sua carreira no futebol. Aos 43 anos, um acordo com o Parma deve ser oficializado, mas o acerto com o clube que revelou o goleiro para o futebol já está feito.

O treinador do clube, Enzo Maresca, foi decisivo para o acerto do veterano com a equipe. De saída da Juventus, era grande a expectativa para a definição do futuro de Buffon no futebol. Como ele mesmo confirmou, estava ponderando entre seguir no futebol ou se aposentar, mas o goleiro deve seguir atuando debaixo das traves. O contrato com o Parma deve ser assinado por duas temporadas, até 2023.

“Decidi entre desistir e continuar: vou continuar. Isso é um fato porque ainda me sinto bem e me sinto forte. As atuações que fiz são a melhor resposta. Com uma certa idade encontrei uma certeza: seus companheiros lhe dão as melhores respostas", disse o goleiro na apresentação de sua academia.

"Quando você entra no vestiário você percebe o que eles pensam de você. A estima me fez entender que é certo que você continue. Posteriormente, revelarei alguns antecedentes que tive com meus companheiros de equipe, que tanto deram. Eu não tomei decisões precipitadas. Não sou do tipo que gosta de manter as pessoas alerta, não faz parte do meu caráter".

Para a Sky, da Itália, Buffon não citou o Parma nominalmente como seu futuro clube, mas deu pistas quentes de que voltará à equipe.

"Precisei de quinze dias para decidir se devia parar ou não: a resposta veio e vou continuar. Existem propostas tentadoras, como equipes que vão jogar como protagonistas na Champions League. Descartei a ideia de a disputar como reserva, porque já o experimentei e faz parte da minha história com a Juve".

"Há um regresso às origens, que considero como os outros. Amanhã (terça-feira) verei o meu agente e dentro de dois ou três dias farei a final decisão. Quero colocar tudo na balança para entender o que vai pesar e me excitar mais", completou.

Buffon jogou no Parma no início de sua carreira, há 26 anos. Entre 1995 e 2001, foi goleiro da equipe que hoje figura na Série B italiana.