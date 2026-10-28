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Gian Piero Gasperini elogiou a capacidade de reação e os jogadores revelados nas categorias de base da Roma após a vitória emocionante por 4 a 2 sobre o Cagliari no Estádio Olímpico. Mesmo saindo atrás no placar logo no início, a Roma reagiu para conquistar três pontos importantes na busca pela liderança da Serie A.

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Jogadores formados no clube impulsionam reação da Roma

O Estádio Olímpico reviveu os tempos de glória de Francesco Totti e Daniele De Rossi quando Emanuele Lulli e Niccolo Pisilli, ambos formados nas categorias de base do clube, marcaram. Suas contribuições mudaram o rumo de uma partida que parecia escapar após um início lento, depois do recente confronto da Roma com o Napoli. Gasperini admitiu que as ausências de jogadores importantes como Mile Svilar, Manu Kone, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini o obrigaram a recorrer ao mesmo grupo principal, tornando as contribuições de Lulli e Pisilli ainda mais importantes para manter o embalo do clube.

Gasperini destacou a importância de os jovens assumirem o protagonismo em um período de muitas mudanças na equipe e desgaste físico. “Eles nos ajudaram muito. Foi uma partida difícil, porque muitos ainda sentiam os efeitos do jogo contra o Napoli. O cansaço certamente pesou, especialmente no segundo tempo, mas as substituições nos permitiram vencer. Quais são as qualidades da minha Roma? O time não se desorganiza quando o resultado é desfavorável; procura as melhores situações para marcar. Sabemos que temos recursos para decidir desde o início ou saindo do banco”, disse Gasperini à Sky Sports Italia.

O espírito das categorias de base

A ascensão de Lulli e Pisilli gerou grande entusiasmo entre os torcedores da Roma, especialmente pela profunda ligação dos dois com a cidade e o clube. Gasperini falou sobre a tradição das categorias de base da Roma e observou que a atual geração de talentos tem um vínculo especial com a camisa. Ele destacou especificamente o gol de cabeça de Lulli como sinal de evolução técnica e revelou que o jogador havia trabalhado esse fundamento no treino apenas 24 horas antes da partida.

“São garotos extraordinários; as categorias de base da Roma sempre revelam coisas bonitas. O que mais me chama a atenção é a forte ligação deles com a Roma, o que é muito positivo. Eles têm qualidade. Lulli marcou de cabeça, algo que treinamos ontem e que não é seu ponto forte. Mora também marcou de cabeça? Ele já tinha feito isso contra o Porto; é verdade que ele é baixo, mas tem muita coordenação e salta muito alto”, afirmou Gasperini.

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Preocupações defensivas e notícias sobre lesões

Apesar da vitória com muitos gols, a Roma tem mostrado certa fragilidade defensiva recentemente, sofrendo gols contra o Real Madrid e o Napoli. Gasperini atribuiu os dois gols sofridos diante do Cagliari a uma combinação de desgaste físico e qualidade do ataque adversário. Com Leonardo Balerdi e Mario Hermoso fora de ação, a defesa conta com poucas opções, embora o técnico tenha ficado satisfeito com a forma como a equipe terminou a partida, em contraste com temporadas anteriores, quando frequentemente cedia a vantagem nos minutos finais.

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“Sofremos um pouco mais de gols recentemente, mas hoje isso também se deveu ao cansaço. Balerdi e Hermoso estavam fora, sem condições de jogar, e também precisamos reconhecer a qualidade dos atacantes do Cagliari. Ter conseguido reagir em jogos como o contra o Napoli e o de hoje nos permite contrariar a ideia de que costumávamos sofrer viradas nos minutos finais. Este time tem confiança para vencer no fim e acredita no próprio potencial. A qualidade dos nossos pontos neste ano é maior, mesmo que o total seja o mesmo de um ano atrás”, explicou o técnico.

Sem pressa para o retorno do argentino

As atenções logo se voltaram para a condição física de Dybala, cuja ausência tem sido muito sentida pela Roma. Gasperini deu uma atualização cautelosa sobre a possibilidade de o argentino estar disponível para a próxima viagem a Udine, indicando que os torcedores talvez precisem esperar um pouco mais para vê-lo de volta em campo. O técnico insiste que uma recuperação completa é mais importante do que um retorno apressado, diante da sequência intensa de jogos que aguarda a equipe nas próximas semanas.

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“É muito provável que ele fique fora contra a Udinese”, confirmou Gasperini. “Estávamos muito confiantes em relação à lesão dele, mas a recuperação está demorando um pouco mais. O importante é que ele se recupere e volte a ser como era antes da lesão.”